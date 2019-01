Europee | M5S lancia brainstorming

I capigruppo M5s scrivono ai parlamentari per prevenire le accuse di verticismo : "Per le Europee abbiamo bisogno del vostro prezioso contributo" : Operazione inclusione. I big M5s questa volta vogliono prevenire le accuse di troppo decisionismo e verticismo ricevute in questi mesi da deputati e senatori e con una mail, firmata dai capigruppo, chiedono aiuto per la stesura del programma delle elezioni Europee che deve essere- viene sottolineato - nel rispetto dei Trattati. "Ci siamo - si legge - è finalmente arrivato il momento di affrontare tutti insieme la nuova sfida che ci ...

Gilet gialli - Europee e nuovi sondaggi : Lega su - M5S giù : Che il banco di prova per questo governo siano le elezioni europee non ci piove, così come da mesi sembrano non cambiati i trend elettorali con le impennate della Lega ed i punti in meno per i grillini. Se Tap, trivelle, forse Tav ed ora banca Carige non agevolano la crescita dei Cinque Stelle rispetto al marzo scorso, il maggior risultato lo porta a casa Salvini. Ulteriore conferma post manovra economica e liti europee, con successivo accordo ...

L’ex grillino De Falco : “Il contratto LEGA e M5S è un paravento - si uniranno anche alle Europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" parte bene M5s batte la Lega alle Europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.

Sondaggi elettorali - alle Europee domina la Lega : avanti di quasi 10 punti sul M5s : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi provano a rilevare le intenzioni di voto degli italiani: la Lega gode di un larghissimo consenso che la porterebbe ad essere il partito più votato per il Parlamento europeo, quasi 10 punti percentuali sopra il Movimento 5 Stelle. Nicola Zingaretti è invece nettamente favorito per le primarie del Pd.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Di Battista aiuterà M5S alle Europee e poi via in Congo : Il ritorno “Dibba” l’Africano: campagna per l’Ue e poi via in Congo Magari passerà alla storia, o meglio alla cronaca, come il “patto del bombardino”. Fatto sta: Alessandro Di Battista è tornato in pista. Nella fattispecie, una pista da sci delle Dolomiti. Il Capodanno dei Cinque Stelle è (quasi) tutto nell’abbraccio tra i due gemelli diversi del Movimento: dopo il lungo peregrinare mesoamericano Di Battista rientra a […] di Tommaso ...

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle elezioni Europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

SONDAGGI/ Europee - ecco il "partito" che deciderà il match tra M5s e Lega : Il SONDAGGIsta Ferrari Nasi analizza la situazione dopo il confronto del governo con Bruxelles, che dal punto di vista dei SONDAGGI risulta vincente

Fi - Toti : “Berlusconi? Non si candidi alle Europee”. E boccia ‘operazione scoiattolo’ contro M5s : “Trasformismo dannoso” : “E’ una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee”. Mentre Silvio Berlusconi prepara il suo ritorno come candidato e lancia “l’operazione scoiattolo” per conquistare i parlamentari M5s, nel caos Forza Italia interviene il presidente della Liguria Giovanni Toti. E addirittura arriva a dire che sarebbe meglio che l’ex Cavaliere non si presentasse alle elezioni ...

Maria Elena Boschi : 'Alle elezioni Europee Zingaretti e D'Alema assieme - poi accordo con il M5S' : Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l'imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal 'giglio magico' ...

Berlusconi : “Il governo cadrà per abbandono di alcuni esponenti M5s. Probabile mia candidatura alle Europee” : Vede “la concreta possibilità di una caduta di questo governo” per “l’abbandono di vari esponenti dei Cinque Stelle“. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“. Definisce come “molto Probabile” la sua candidatura alle Europee nega di non aver mai scelto un delfino “ma ogni volta che si sono presentati si sono rivelati tutti sardine”. È un Silvio ...

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle elezioni Europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...

DALLA CINA/ Lao Xi : così il Renzusconi e M5s regalano le Europee alla Lega : Il partito di Renzi e Berlusconi prossimo venturo spera di monopolizzare il centro, in realtà farà un favore a Salvini. Ecco perché.