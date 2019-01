Conte sui migranti | “C’è limite al rigore” Salvini | “Non cambio idea” Berlino | “Pronti

Manifesti sui Contenitori dei rifiuti a Pordenone : 'Non siamo a Napoli'. È bufera : Ancora un episodio in cui Napoli viene identificata con i rifiuti e i comportamenti incivili. Questa volta la denuncia social arriva da Pordenone, attraverso il profilo Facebook di Fabio Pacetta, un ...

Il governo si spacca sui migranti : anche Conte pensa di aprire i porti : Una nuova frattura si apre all'interno dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Diverse infatti sono le posizioni che la Lega ed il Movimento Cinque Stelle hanno per quanto riguarda la questione dei migranti in generale e su quelli della Sea Watch (Organizzazione non Governativa battente bandiera olandese) che oramai dalla Viglia di Natale staziona davanti alle coste di Malta, la quale ancora una volta nega lo sbarco, esattamente come in ...

Salvini conferma la linea dura sui migranti - ma Conte : 'Accoglienza limitata' : Andando in direzione opposta a quella del vice, il presidente del Consiglio si schiera per l'Accoglienza: 'Pronti a prendere parte dei migranti a bordo delle due navi delle ONg, ma dopo che l'Europa ...

Scontro nel governo sui migranti. Salvini : 'Decido io'. Conte : 'Pronti ad accogliere 15 persone' : 'Le possibilità che qualcuno sbarchi in Italia sono pari a zero' aveva invece detto ieri il ministro dell'Interno in riferimento alle 49 persone a bordo di due navi delle Ong in mare davanti alle ...

Governo spaccato sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte medita : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

E’ scontro sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte? : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Governo diviso sui accoglienza migranti - si consolida asse Conte-Di Maio : Governo diviso sul destino dei 49 migranti a bordo delle due navi Sea Watch e Sea Eye. Da una parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, che annunciano la "disponibilita'" manifestata dall'Italia ad accogliere mamme e bambini a bordo delle navi. Dall'altra, il vicepremier leghista, Matteo Salvini, che da giorni ripete come una litania i "porti italiani sono chiusi" ai migranti, e che ribadisce il ...

Luigi Di Maio - Giuseppe Conte : i grillini al governo sui social ci costano mezzo milione di euro l'anno : E', quello gialloverde, il governo più social di sempre. E il quotidiano Il Giornale fa le pulci a quanto ci costano i tweet e i video su facebook di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e compagnia grillina a Palazzo Chigi. Guardando tra le nomine di comunicatori, videomaker e social media manager assolda

Manovra - scene di esultanza sui banchi del governo. Conte 'L Italia è ripartita' : 313 sì, 70 no, Pd e Leu che non partecipano al voto in segno di protesta. È finita così - alla Camera - la giornata conclusiva per l'approvazione della Manovra , con l'iter più tormentato della storia ...

Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte : "Perché tace sui soldi alla Camorra" : Per raccontare quel che sta succedendo in Parlamento ci vorrebbe uno sceneggiatore di film western, capace di descrivere le peggiori scazzottate e risse nei saloon nei quali a malapena il pianista veniva risparmiato dalle pistolettate dei cowboy. Noi modesti cronisti assistiamo sgomenti alle scene q

Commissione Ue - Buti : "Ok sui numeri - non sui Contenuti della manovra" : 'Abbiamo approvato i numeri, non i contenuti della manovra' . A spiegarlo con una lettera al Corriere della Sera è Marco Buti , direttore generale per gli Affari economici della Commissione europea. ...

Conte ora non esclude un tagliando al contratto. E non molla sui finanziamenti all'editoria : Parlare di rimpasto 'è nel periodo ipotetico del terzo, quarto grado'. Ma 'la possibilità di un tagliando all'azione di governo non è da escludere'. Nel tradizionale appuntamento con la stampa di fine ...

Ue in affanno - ma per ora ha la meglio sui suoi Contestatori : L’Unione europea sta dimostrando una resilienza insospettata come maggiore mercato unico al mondo nei confronti delle sfide secessioniste della Gran Bretagna, degli attacchi dei Paesi di Visegrad e delle richieste di flessibilità fiscale dell’Italia...

“Il clima cambia - cambiamo anche noi” : il Contest per sensibilizzare sui cambiamenti climatici : Datameteo.com partner dell’8° Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. Come e ...