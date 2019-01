Carige | la partita del Governo con Bruxelles è ancora tutta da giocare E i falchi del

huffingtonpost

(Di martedì 8 gennaio 2019) Stava per venire giù tutto: la banca, il settore marittimo di cuiè il maggiore finanziatore, un bel pezzo dell'economia ligure che ruota attorno agli armatori, alla cantieristica, ai trasporti via mare. Dopo il flop dell'aumento di capitale natalizio e il successivo commissariamento dell'istituto da parte della Bce, la fuga dei depositi aveva assunto dimensioni impressionanti eera costretta a pagare tassi d'interesse fino al 3-4 per cento per trattenere i depositi milionari "a vista". I risultati dell'ultimo stress test indicavano inoltre una situazione patrimoniale critica. Per questo ilgialloverde è intervenuto nella tarda serata di ieri, mettendo mano al più classico degli armamentari di renziana e gentiloniana memoria: l'offerta di una garanzia pubblica sulle obbligazioni di nuova emissione e sui prestiti accesi presso la Banca ...