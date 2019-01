Astronomia | Hubble punta lo sguardo sulla galassia del Triangolo GALLERY

meteoweb.eu

: Astronomia: addio a Nancy Roman, la 'mamma' del telescopio Hubble - Meteo Web - Rossella_Luna : Astronomia: addio a Nancy Roman, la 'mamma' del telescopio Hubble - Meteo Web - ewmdreggio : RT @CodiceRosaIT: Addio a Nancy Grace Roman: si è spenta la “Mamma di Hubble”, prima donna dirigente della #NASA: - ProfileLukas : RT @CodiceRosaIT: Addio a Nancy Grace Roman: si è spenta la “Mamma di Hubble”, prima donna dirigente della #NASA: -

(Di martedì 8 gennaio 2019) 1/7 Credit: NASA, ESA, and M. Durbin, J. Dalcanton, and B. F. Williams (University of Washington) Credit: NASA, ESA, and M. Durbin, J. Dalcanton, and B. F. Williams (University of Washington) Credit: NASA, ESA, and M. ...