Aggressione Acca Larentia - denunciati Castellino e Nardulli : Roma, 8 gen., askanews, - In seguito all' Aggressione di ieri al giornalista dell'Espresso Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti, durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia al ...

Aggressione a Fabrizio Corona - un testimone svela cosa è accaduto : 'ho avuto paura' : Fabrizio Corona ha subito una violenta Aggressione qualche giorno fa all'interno del boschetto della droga di Rogoredo a Milano. L'ex paparazzo si trovava lì per girare un servizio per Massimo Gilletti per il programma "Non è l'Arena", incentrato sulla tossicodipendenza. Dopo un po' di tempo, però, alcune persone hanno iniziato a sospettare circa la veridicità di tale episodio, per questo motivo è pervenuta la versione di un testimone che ha ...