Tapiro a Giancarlo Magalli | Freccero mi ha detto che devo rappresentare Rai2

(Di martedì 8 gennaio 2019)Non c'è quattro senza cinque. Un altro ambitod'Oro, per l'appunto il quinto, è stato consegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia a, tra i protagonisti del piccolo schermo più chiacchierati di questi giorni a causa delle rivelazioni del neo-direttore diCarlocirca la possibile chiusura de I Fatti Vostri, programma storico della rete e guidato da anni.Raggiunto dall'inviato in un garage, il conduttore romano ha ribadito in parte quanto già affermato durante l'ultima puntata di Italia Sì:, pur nutrendo grande stima professionale per lui, avrebbe intenzione di rinnovare il palinsesto della seconda rete della Rai, esortando al contempo una promozione de I Fatti Vostri nel daytime dell'Ammiraglia: Hache ci sono programmi più costosi come I Fatti Vostri eFatto che sono da budget di Rai1. ...