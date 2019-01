Lazio | tutti a Formello per la ripresa

Mercato - un ex Lazio va alla Fiorentina? Tutti i dettagli : Alternative all'ex Lazio sarebbero Leali del Perugia e Bardi del Frosinone, come riporta il Corriere dello Sport.

Lazio - torna di moda un colpo da 20 milioni : tutti i dettagli : In attacco torna di moda un vecchio pallino di Igli Tare, il brasiliano del Club Brugge Wesley . Inseguito per tutta l'estate, come riporta il Corriere dello Sport la Lazio potrebbe decidere di anticipare le concorrenti e provare a prenderlo a gennaio, per regalare ad Inzaghi un colpo Champions. Il rendimento del calciatore ne ha alzato il valore del ...

Lazio - Inzaghi non ci sta : 'Gli errori dell'arbitro sotto gli occhi di tutti' : 'Ci stava l'espulsione di Izzo ma abbiamo subito il gol nei minuti di recupero. C'è grande delusione, Non parlo più di arbitri, oggi gli errori sono sotto gli occhi di tutti, dieci minuti prima il ...

MotoGp – Valentino Rossi spiazza tutti - riveLazioni sorprendenti del Dottore sul suo ritiro : “ho firmato - ma…” : Il pilota pesarese è tornato a parlare del suo futuro, facendo importanti rivelazioni circa il suo ritiro Periodo di riposo per Valentino Rossi, che si gode le festività natalizie in famiglia prima di concentrarsi sulla pRossima stagione. Il Dottore vuole cancellare l’ultimo Mondiale, chiuso senza vittorie per colpa non solo del livello della Yamaha, ma anche per un pizzico di sfortuna che lo ha accompagnato per lunghi tratti della ...

Tutti gli anticipi - e le tv - della serie A : il derby Lazio-Roma di sabato alle 20.30 : Ecco il calendario completo delle partite, con indicato se verrano trasmesse da Sky Sport oppure da Dazn. 20GIORNATA sabato 19 gennaio 2019 Roma-Torino ore 15.00 - SKY Udinese-Parma ore 18.00 - SKY ...

Mercato Lazio - la Ferrari va dal meccanico? Tutti i nomi scelti da Tare : Mercato Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport, priorità alla corsia di destra, dove la Lazio dovrà sbrigarsi e muoversi con intelligenza. Sul taccuino del ds biancoceleste ci sono tanti nomi, ...

Calciomercato Lazio - Tare annuncia : “4 cessioni a gennaio” - tutti i nomi : Calciomercato Lazio, il ds Igli Tare ha parlato di 4 addii in vista della sessione di gennaio che cambierà volto alla panchina laziale Il ds della Lazio, Igli Tare, parlando ai microfoni di Skysport, ha fatto il punto sulle trattative in uscita in vista della sessione invernale di mercato. “Ci saranno dei giocatori che non trovano spazio, non è facile gestire questa rosa ampia perciò ci saranno movimenti di mercato per tre-quattro ...

Ida e Riccardo : lui chiude la reLazione - ma tutti si scagliano contro la dama : Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne: il pubblico e gli opinionisti si scagliano contro la Platano A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over dell’11 dicembre, tornano in studio Ida e Riccardo. Inizialmente entra la Platano annuncia al pubblico e ai presenti che la relazione con il cavaliere sta naufragando. […] L'articolo Ida e Riccardo: lui chiude la relazione, ma tutti si scagliano contro la dama proviene da ...

Mercato Lazio - tutti i nomi sulla fascia destra - e spunti un mister X - : La Lazio deve muoversi in fretta sul Mercato, in particolare sulla fascia destra. Il ds Igli Tare ha divrsi nomi sul taccuino, come riporta il Corriere dello Sport: Darmian e Zappacosta sono due esterni importanti, che dalla Premier tornerebbero volentieri in Italia ma costano tanto, Lazzari ha una valutazione altissima, già più facile arrivare a Lainer. ...

Lazio - Inzaghi 'interrompe' il ritiro : tutti a cena fuori : Aggiunge un posto a tavola, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha organizzato una cena per questa sera con tutta la squadra. Dopo la seduta d'allenamento, i calciatori biancocelesti, accompagnati ...

Calciomercato - Lazio e Genoa fanno affari : tutti i nomi in ballo nella finestra di gennaio : Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non ...