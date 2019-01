fanpage

: La maestra Francesca non tornerà dalle vacanze: muore a soli 47 anni per una grave malattia - Oggi Scuola - oggiscuola : La maestra Francesca non tornerà dalle vacanze: muore a soli 47 anni per una grave malattia - Oggi Scuola - diariodiudine : Torviscosa in lutto per la morte della maestra Francesca -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La docente, 47enne d Torviscosa, in Friuli, lottava contro unamalattia per diversi mesi. È riuscita a trascorre ledi Natale nell’affetto di parenti, alunni e conoscenti, prima di spegnersi in questi primi giorni dell'anno. Insegnava alla scuola primaria di Bagnaria Arsa.