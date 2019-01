huffingtonpost

: Iniziativa congiunta e opa sui gilet gialli (moderati): in un vertice con Casaleggio, Di Battista e Di Maio inizian… - HuffPostItalia : Iniziativa congiunta e opa sui gilet gialli (moderati): in un vertice con Casaleggio, Di Battista e Di Maio inizian… - PietroSalvatori : All'inizio furono i Verdi, poi arrivò Farage, subito prima degli abboccamenti macroniani. Oggi è la nemesi del pres… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) All'inizio furono i Verdi, poi arrivò Farage, subito prima degli abboccamenti macroniani. Oggi è la nemesi del presidente francese, queiche hanno messo a ferro e fuoco l'Oltralpe, a essere l'interlocutore privilegiato del Movimento 5 stelle in vista delle prossime europee. È stata questa la portata principale della riunione tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Dattista e Davide. Un summit svoltosi nell'abitazione romana del figlio del cofondatore dei 5 stelle, per essere tenuta prima segretissima, salvo poi venir divulgata tramite un selfie dal capo politico del Movimento.Le grandi manovre vista europee sono iniziate. Di Maio e Di Battista hanno messo in agenda un'comune, la settimana prossima, al massimo quella dopo, per aprire le danze. L'ex deputato rientrato dal viaggio di sei mesi nelle Americhe sarà a tutti gli effetti ...