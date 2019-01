Dl sicurezza | nei sondaggi prevale Salvini | ma italiani divisi

Dl sicurezza - la Digos nei locali dell'Anagrafe di Palermo : Agenti della Digos si sono presentati negli uffici dell'Anagrafe del Comune di Palermo, dopo le affermazioni del sindaco Leoluca Orlando sulla sospensione delle procedure previste dal decreto ...

Salvini pronto a mandare gli ispettori nei comuni 'ribelli' sul decreto sicurezza : Matteo Salvini alza i toni del confronto con i sindaci che minacciano di non applicare il decreto Sicurezza - già ribattezzato decreto Salvini - e avverte di essere pronto ad inviare gli ispettori ministeriali nei comuni eventualmente coinvolti. Dopo la sortita di Orlando e la solidarietà espressagli dai primi cittadini di altre città - Firenze, Napoli e Parma - nelle ultime ore le voci ciritiche verso il decreto Sicurezza si sono ampliate ...

DL sicurezza - Salvini a Orlando : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...

Weekend nel nome della sicurezza : nei comprensori tra Albenga e Andora oltre 200 persone controllate dai carabinieri : Anche in questo week end è in corso un servizio di controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, con il fattivo e rilevante supporto del personale del 15 ...

Dl sicurezza - Bonino : “Clima di intolleranza - ormai è diventato normale dire ‘sporgo negro’ nei luoghi pubblici” : “ormai dire ‘tornatene a casa, sporco negro‘ nei luoghi pubblici è diventato normale, come è possibile?”. Lo ha detto Emma Bonino, durante la discussione in Senato sul Dl Sicurezza. La senatrice di + Europa ha ribadito il suo no al provvedimento, e ha denunciato la presenza di un “clima di intolleranza sui treni, nei luoghi pubblici e nei bar” L'articolo Dl Sicurezza, Bonino: “Clima di ...