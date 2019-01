: Usa, democratici: Trump disposto allo shutdown per anni - Agenzia_Ansa : Usa, democratici: Trump disposto allo shutdown per anni - fattoquotidiano : Usa, Trump in difficoltà sull’economia usa lo shutdown: “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanzi… - TelevideoRai101 : Usa. Lo Shutdown sembra in fase stallo -

Lofderale negli Usadestinato a continuare a lungo. L'ennesimo incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione Trump e quelli del Congresso non ha avuto esiti concreti. Intanto, per effetto della paralisi di parte del governo federale,cominciano a farsi sentire i disagi, non solo per il personale rimasto senza paga, circa 800mila persone, ma anche per il funzionamento dei servizi, ad esempio negli aeoporti, dove ad essere colpiti dalosono gli agenti federali addetti alla sicurezza.(Di domenica 6 gennaio 2019)