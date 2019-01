Sea Watch:migranti "disperati e tristi"

: 6, tanti sono i migranti sulla Sea Watch che Di Maio vorrebbe accogliere. Donne e bambini, 6 in tutto, ecco il nume… - riccardomagi : 6, tanti sono i migranti sulla Sea Watch che Di Maio vorrebbe accogliere. Donne e bambini, 6 in tutto, ecco il nume… - LegaSalvini : L’ITALIA HA GIÀ DATO. SIETE D’ACCORDO COL CAPITANO? - civati : Su iniziativa di @AvvAMaestri, @PossibileIt si mobilita in tutta Italia: -

La situazione è "instabile, cresce il livello di stress",dice il medico della nave Sea,ora vicino a Malta con a bordo 32salvati 16 giorni fa. Serve "una risposta dalla comunità europea per una giusta distribuzine delle persone a bordo", ha aggiunto. "e depressi dormono in 32 in una stanza,tra cui 4 donne e 3 bambini. E non c'è cibo adatto ai piccoli. Treavevano cominciato lo sciopero della fame e della sete,ora hanno smesso",dice il capo missione."E i sindaci? Aprono i porti? Finora solo parole".(Di domenica 6 gennaio 2019)