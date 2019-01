Reddito di cittadinanza | le regole del sussidio Slalom tra vincoli e paletti

[Il retroscena] Le polemiche su Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il rischio "nero" incombe sul decreto : Il rischio che metà dei fondi destinati al Reddito di cittadinanza, circa tre miliardi dei 6,5 stimati, vada a chi lavora già ma a nero, quindi con un danno doppio per lo Stato. L'incognita dei Centri ...

Sono state definite le regole per il Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza , Rdc, e 'quota 100' prendono forma in 24 pagine e 27 articoli. L'ultima bozza del decreto legge chiarisce gli obiettivi delle nuove norme fortemente volute dal governo ...

Oggi in edicola Reddito di cittadinanza e quota 100 : Infine per lo sport, nella Coppa del mondo di sci , incoraggiante debutto per la bresciana Marta Rossetti nello slalom speciale di Zagabria. Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri - ma solo se residenti da dieci anni : Anche i nuclei familiari stranieri potranno beneficiare del Reddito di cittadinanza. Smentite le parole del vicepremier Luigi Di Maio, il quale aveva promesso che il Reddito sarebbe stato destinato ai soli italiani, norma impossibile da applicare a causa della legislazione Ue: secondo l’ultima bozza del decreto sono compresi anche gli stranieri che...

Reddito cittadinanza prende forma - prelievo max 100 euro al mese con carta. Spetta anche a stranieri in Italia da 10 anni : Il Reddito di cittadinanza prende forma. Con 27 articoli la bozza di decreto ne delinea i tratti essenziali e i requisiti stringenti, insieme alle misure per contrastare eventuali furbetti. 'Conditio sine qua non' del provvedimento, la necessita' di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che verranno avanzate a chi accede al beneficio. Della misura per contrastare la poverta' - che partira' da aprile e non viene concessa oltre i 18 ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : è stato concepito per gli italiani : "Il Reddito di cittadinanza è stato concepito per gli italiani". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a Pescara, in compagnia della candidata del M5s alla presidenza della Regione Abruzzo, ...

Italia - arriva il Reddito di cittadinanza : Dopo un difficile confronto all'interno della maggioranza di governo, il decreto che introduce il reddito di cittadinanza in Italia e la cosiddetta...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza Ecco i contenuti del decreto : Pubblicata le bozza del decreto per Quota 100 e reddito di cittadinanza.Il reddito di cittadinanza sarà istituito a partire da aprile 2019 mentre da marzo non sarà più possibile presentare domanda per ...

Reddito di cittadinanza - ecco la bozza del decreto : soldi pure agli immigrati : Gira la bozza di decreto che riguarda il Reddito di cittadinanza e la quota 100, ad aprile 2019. Il decreto, riporta l'Adnkronos prevede inoltre che, da marzo, non sarà più possibile fare domanda per il Rei, il Reddito di inclusione. Per dare "piena attuazione" alle disposizioni contenute nel decr

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 mln di famiglie | Il 47% al Nord - la Campania prima Regione |Ad aprile via a "quota 100" : valida per tre anni : Il costo stimato della misura è di 8 miliardi e mezzo. Secondo la bozza del decreto i single destinatari saranno 387mila, un quarto del totale, mentre poco meno di 200mila le famiglie con 5 o più componenti. Potranno presentare richiesta per il Reddito anche gli stranieri, purché residenti in Italia da almeno 10 anni

Italia - arriva Reddito di cittadinanza : Dopo un difficile confronto all'interno della maggioranza di governo, il decreto che introduce il reddito di cittadinanza in Italia e la cosiddetta...

Reddito cittadinanza - Di Maio : è stato concepito per gli italiani : Roma, 5 gen., askanews, - 'Il Reddito di cittadinanza è stato concepito per i cittadini italiani. E per rispettare le normative europee e farlo avere ai cittadini italiani, spostiamo quello che è il ...

Reddito di cittadinanza - prima la Campania. 1 - 4 mln di famiglie - 65mld di spesa . Si parte in aprile - anche per quota 100 : Giallo sui vertici i Inps e Inail, ma il Ministero del Lavoro smentisce commissariamento - Cominciano a circolare i contenuti della nozza di decreto legge su Reddito di cittadinanza e pensioni a quota ...

Reddito di cittadinanza : Di Maio - è stato concepito per gli italiani : "Il Reddito di cittadinanza è stato concepito per gli italiani". Lo ha detto il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Pescara, a margine di un incontro con gli operatori dell'associazione On The Road. "E infatti, per rispettare le normative europee e farlo avere ai cittadini italiani - ha aggiunto il vicepremier - spostiamo quello che è il cosiddetto lungo soggiorno a oltre 10 anni, ...