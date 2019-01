Metrò | si ferma ancora la linea 1 | stop da Toledo a Garibaldi per guasto

Metro Milano - Dazn nuovo sponsor della fermata San Siro/ Operazione da 170 mila euro all'anno : Dazn Metro milano,il servizio a pagamento di video streaming online è il nuovo sponsor della fermata San Siro: ecco le cifre dell'Operazione.

DAZN fra i tornelli di Milano : nuovo sponsor della fermata metro San Siro Stadio : DAZN si cala nei sotterranei di Milano e no, non è prevista la trasmissione di alcun campionato di speleologia. La società inglese, fondata da Perform Group nel 2015, sostituirà Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5 della metropolitana meneghina. L'accordo fra il Comune di Milano e Mediaset Premium era iniziata nel 2015, anno di inaugurazione della fermata-capolinea.L'operazione di restyling comporterà ...

Roma - principio di incendio Stazione Termini : riaperta la fermata della metro B : 1/29 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Baglio-Piccolo : tre fermate metro chiuse e nessuno sa quando riapriranno : Roma – “Tre fermate di metro chiuse e non si sa neppure per quanto tempo. nessuno e’ in grado di dirlo in Campidoglio. Nessuna certezza quindi per romani e turisti che usano la linea A della metropolitana e per i commercianti, che lamentano sostanziose perdite economiche”. “Una citta’ in ginocchio, ostaggio di decisioni estemporanee e non programmate. L’emergenza tiene sotto scacco questa Giunta, ...

Roma - rom tenta furto in metro : picchiata brutalmente/ Giornalista ferma il pestaggio : circondata e insultata - IlSussidiario.net : Roma, rom tenta furto in metro: picchiata brutalmente davanti alla figlia piccola. Giornalista interviene per fermare il pestaggio ma viene insultata.