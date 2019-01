Magalli a rischio licenziamento per I Fatti Vostri | ecco come risponde il conduttore a

Carlo Freccero rivoluziona il palinsesto di Rai 2 : “Detto fatto” e “I fatti vostri” di Magalli a rischio chiusura dopo 25 anni : L’uragano Carlo Freccero si abbatte su Rai2. Il nuovo direttore della seconda rete nazionale mette in piedi una conferenza stampa che si trasforma in un vero e proprio show dove l’ironia e le frecciatine la fanno da padrone. La “notizia bomba” arriva subito. “Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai“, dichiara scandendo bene le parole. La Rai2 che il nuovo direttore ha in mente è “pluralista e complementare a ...