Incidenti in Montagna | precipita in un canalone | escursionista morto in Valcamonica

Un escursionista è scivolato sul ghiaccio ferendosi mentre percorreva il sentiero 972 che da Forcella Grava Piana porta a Barcis (Pordenone): l'incidente è avvenuto ieri a una quota di 1.400 metri, dove la temperatura era di -13°C con folate di vento. Impegnato nelle operazioni di recupero il Soccorso Alpino e Speleologico di Maniago. Il 57enne era partito con un'altra persona dall'Alpago per raggiungere la Forcella: a causa ...

Un giovane ha perso la vita in seguito a una caduta durante un'escursione nella zona del Pizzo del Becco, sulle montagne del Bergamasco: lo rende noto il Soccorso alpino. Il 25enne era uscito ieri in mattinata per andare in Montagna: il mancato rientro in serata ha fatto scattare l'allarme. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella notte sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a 2200 metri di quota.

Ritrovato questa mattina tra le montagne della Valsesia il corpo senza vita di un 72enne di Milano che ieri era scomparso nella zona di Alagna (Vercelli): l'uomo, durante una gita con i familiari verso il rifugio Pastore, aveva deciso di rientrare. Al ritorno i parenti non lo hanno rintracciato ad hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono state condotte nella notte dal Soccorso Alpino e dagli operatori della Guardia di Finanza, e ...

Un uomo è rimasto ferito stamane mentre stava tagliando legna a Narone, localita' della Val Resia alle pendici del Monte Sart. Secondo una ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto da un tronco e trascinato in un declivio a circa 1.100 metri di altitudine per 6 metri, riportando una ferita a una gamba. Sul posto 7 tecnici del Soccorso alpino della stazione di Moggio Udinese con Gdf, soccorsi sanitari e Vigili del ...

Intervento del soccorso alpino valdostano a Cogne, in Valle d'Aosta, per soccorrere un ghiacciatore che stava compiendo un'arrampicata lungo la cascata ghiacciata "Tuborg". L'uomo, 30enne, stava percorrendo il primo tiro e procedeva da primo di cordata quando è caduto. Il recupero è avvenuto alla base della cascata mediante l'impiego del verricello: l'uomo si trova ora al pronto soccorso in fase ...

Un escursionista è rimasto ferito in alta Val Soana (Torino) a causa di una scivolata sulla neve: l'incidente è avvenuto lungo il sentiero tra Valprato Soana e il santuario di San Besso. Sul posto un'eliambulanza del servizio 118 con a bordo tecnici della stazione locale del soccorso alpino. Una volta a valle, l'uomo, che ha riportato escoriazioni e traumi, ha raggiunto l'ospedale accompagnato da parenti.

Ieri sera soccorso alpino e vigili del fuoco hanno recuperato 4 escursionisti che si erano smarriti sulle montagne biellesi: il gruppo, composto da un uomo di 72 anni, due nipoti di 19 e un amico di 42 anni, era stato colto dal buio mentre si trovava in località Bocchetto Sessera. Gli escursionisti hanno chiesto aiuto intorno alle 18 e sono stati tratti in salvo intorno alle 23.

"Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento". Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell'augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. "Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...

È stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da domenica 9 dicembre nel Tarvisiano. Lo comunica in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Fvg. L'uomo, di 44 anni, di Tarvisio, è stato avvistato intorno alle 14 in fondo ad un canale a quota 1200 metri da uno dei due elicotteri della Protezione Civile che perlustravano la zona. Di origini toscane, l'escursionista si era recato ieri sul sentiero 511 ...

Grave incidente questa mattina al Passo del Tonale, tra la provincia di Brescia e quella di Trento: un alpinista è morto precipitando lungo una parete di roccia e neve. Non sono ancora note le generalità dell'uomo. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino.

In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L'allarme era scattato in serata, quando l'uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant'Osvaldo. E' possibile che l'uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri.

Nei primi 9 mesi del 2018 ben 136 persone hanno perso la vita in Incidenti di Montagna in Svizzera: quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spiega in una nota il Club Alpino Svizzero (CAS), fornendo il suo bilancio intermedio. Le abbondanti nevicate dello scorso inverno e le condizioni insolitamente calde di quest'estate hanno generato molta attività in Montagna nel 2018, rileva il CAS. Nel corso del 2018, le ...