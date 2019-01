: Fraccaro: sulle riforme decidono Camere - TelevideoRai101 : Fraccaro: sulle riforme decidono Camere - Economystapazza : RT @AlessiaMorani: Oggi sono intervenuta in aula sulle vicende del Ministro Luigi #DiMaio che non ha avuto neppure il coraggio di presentar… -

costituzionali la centralità spetta al Parlamento e non al governo".Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento,,a Salvini "Saranno le, non il ministro Salvini né il ministro, a deliberare in merito al quorum per il referendum propositivo, con la consapevolezza che lerichiedono quanto meno il tentativo di costruire il maggior consenso possibile e di ascoltare tutti, soprattutto le opposizioni". E poi: anche il contratto di governo prevede di "cancellare il quorum".(Di domenica 6 gennaio 2019)