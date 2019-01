Emergenza neve in Sicilia | ANAS interviene nelle aree colpite dal sisma del 26 dicembre

Maltempo - Emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convocazione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo - Emergenza neve a Matera : situazione verso normalità : Circa 250 tonnellate di sale utilizzato, 7 mezzi spargisale e spartineve, 30 uomini impegnati. Le attività messe in campo dal Comune di Matera per fronteggiare l’emergenza Maltempo sono continuate fino a notte inoltrata e proseguite a partire dalle 5 di questa mattina. Piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi sono state rese praticabili mentre la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla ...

Emergenza neve - scuole chiuse a Campobasso lunedì 7 gennaio : Lo ha disposto il sindaco di Campobasso Antonio Battista, con un'ordinanza firmata oggi. Attività didattica sospesa anche all'Università Campobasso. Il sindaco del Comune di Campobasso Antonio ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’Emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Emergenza neve - disagi negli aeroporti pugliesi : 7 voli dirottati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Emergenza neve : nessuna allerta meteo ma deboli nevicate e temperature sempre al di sotto dello zero : Il bollettino della Protezione Civile: graduale miglioramento, allerta gialla per il vento e per la possibilità di altre nevicate anche a bassa quota, Da domenica dovrebbe terminare la fase acuta ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo per l’Emergenza” : FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in ...

Ferrovie conferma il piano per l'Emergenza neve in Puglia - Basilicata e Molise : ecco le linee interessate : Tra le line interessate: Venafro - Campobasso, Avellino - Benevento, Battipaglia - Potenza, Foggia - Potenza, Foggia - Termoli, Foggia - Bari - Lecce, Pescara - Termoli

Emergenza maltempo - Gruppo Fs Italiane : confermati i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, la fase di Emergenza lieve dei piani ...

Freddo polare - Emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Emergenza neve - ecco la situazione a Roccaraso - Pescocostanzo e Capracotta : I comuni più alti del comprensorio sono alle prese con la gestione della copiosa nevicata che ha colpito tutti i paesi dell'appennino abruzzese e molisano. A Roccaraso sono circa settanta i ...

Emergenza neve - i 15 consigli del Comune a Gorgonzola : Gorgonzola , Milano, , 3 gennaio 2019 - Il bollettino meteo annuncia neve e Gorgonzola lancia 15 pillole anti-panico, un Piano di Emergenza con obblighi e consigli per famiglie e imprese. E multe da ...

Attivazione dell’Emergenza lieve piani neve e gelo di RFI. I servizi TUA/Sangritana che verranno rid : L'Aquila - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di domani, giovedì 3 gennaio 2019, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania che prevedono una riduzione dei servizi ferroviari. Alcuni servizi ferroviari TUA/Sangritana, pertanto, non potranno circolare regolarmente per via del piano neve e gelo disposto da RFI. I treni TUA/Sangritana ...

Maltempo - Emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...