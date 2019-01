Egitto | Sisi inaugura cattedrale copta

L’Egitto ha chiesto alla tv statunitense CBS di non trasmettere un’intervista al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi : La rete televisiva statunitense CBS ha detto che il governo dell’Egitto le ha chiesto di non trasmettere un’intervista che il giornalista Scott Pelley aveva fatto al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per la famosa trasmissione giornalistica 60 Minutes. Il canale

Egitto-Stati Uniti : presidente Al Sisi riceve direttore dell'Intelligence nazionale : Infine, entrambi hanno avuto uno scambio di opinioni sugli sviluppi delle questioni più rilevanti in Medio Oriente, tra cui il raggiungimento di una soluzione politica alle crisi in corso. , Cae,

Leonardo - Fincantieri e gli interessi in Egitto : parteciperanno all’esposizione sulle armi patrocinata da Al-Sisi al Cairo : Su oltre 350 aziende legate al settore degli armamenti a livello mondiale, saranno dieci quelle italiane che parteciperanno all’esposizione internazionale della Difesa (Egypt Defence Expo) che si terrà dal 3 al 5 dicembre a Il Cairo, in Egitto. Tra queste, ci saranno anche due aziende che hanno lo Stato Italiano come principale azionista, Leonardo e Fincantieri, che così potranno promuovere i loro ultimi prodotti alla clientela internazionale in ...

Egitto - Conte-Sisi soprattutto su Regeni : ANSA, - IL CAIRO, 13 NOV - L'incontro fra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi a Palermo "ha riguardato in particolare le inchieste in corso sull'omicidio dell'...