Di Maio e Salvini | sale la tensione | nodi trivelle | riforme e legittima difesa

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad

Luigi Di Maio - altro che migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Raidue - Freccero "ha preso per i fondelli Di Maio e Salvini - governo senza futuro". Siluro senza precedenti : "Una tv del passato per un governo senza futuro". Carlo Freccero e la "nuova" Raidue non ha convinto per nulla Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale definisce il nuovo capo del secondo canale Rai "un camaleonte di talento": "Fu berlusconiano agli albori dell'impero Mediaset, fervente anti-b

Tito Boeri - ribaltone Inps nelle ultime ore. La voce clamorosa : "Di Maio lo salva" - guerra con Salvini : Si salva sempre, Tito Boeri. Colpo di scena all'Inps nelle ultime ore: come sottolinea il Messaggero, il presidente nominato dal governo di Matteo Renzi avrà una proroga. Non verrà, dunque, sostituito a fine mandato, tra poche settimane, come auspicato da Matteo Salvini e dalla Lega. Leggi anche: Pe

Befanata lirica - a Faltognano è un successo : 'gettonatissimi' Salvini e Di Maio : I contrasti più applauditi, quasi un ex-aequo, hanno tuttavia riguardato altri due temi assai diversi, superando la graduatoria dettata dalla cronaca quotidiana più recente. Con il primo è stato ...

Sondaggi - l'amara sorpresa della Befana per Salvini e Di Maio : Tra poco più di 4 mesi gli Italiani torneranno alle urne per un importante turno elettorale. Lo sanno bene Lega e 5 stelle...

Salvini : “Di Maio è leale - giusto che dica la sua - ma sui migranti decido io” : I porti italiani rimarranno chiusi lo ha deciso il ministro Salvini. Di Maio fa sapere che la decisione è di tutto il governo Contromano rispetto alla Chiesa, all’Europa, ai sindaci ribelli, alle opposizioni e all’anima pentastellata della maggioranza, Matteo Salvini continua la sua corsa verso i seggi delle Europee e da ogni palco, da ogni piattaforma web, rilancia le sue parole d’ordine: «Crollano gli sbarchi, crollano i permessi umanitari. ...