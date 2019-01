Crotone | Aristoteles e Faraoni potrebbero andare via | arriva Tripaldelli

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Entra nel vivo il mercato delche si appresta a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti. La formazione rossoblu ha necessità di ripartire dopo aver collezionato una serie di sconfitte nel girone d'andata che l'hanno fatta sprofondare fino alla penultima posizione in graduatoria generale, davanti solamente al Padova, formazione con la quale i rossoblu all'Ezio Scida sono riusciti nel mese di ottobre ad ottenere l'ultima vittoria.Un girone di ritorno importante è quello che aspetta la formazione di Giovanni Stroppa, richiamato dopo l'esonero di inizio stagione per riportare la squadra in zone tranquille della classifica. Diversi calciatori peròsalutare a breve e altrettantire in terra DI Calabria....