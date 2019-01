Colesterolo | la frutta secca che serve ad abbassarlo

dilei

(Di domenica 6 gennaio 2019) Buona, ma soprattutto sana, laè l’ideale per abbassare ile tornare in forma.Si tratta di un alimento che viene spesso associato alle feste di Natale e viene consumato da moltissime persone esclusivamente nel periodo di dicembre e inizio gennaio. Secondo i nutrizionisti invece laandrebbe mangiata tutto l’anno, per fare il pieno di grassi buoni, dimagrire e tenere sotto controllo alcune patologie.D’altronde c’è solo l’imbarazzo della scelta ed è un peccato gustare la(o quella disidratata) solamente durante le feste natalizie. Mandorle, noci, pinoli, arachidi, pistacchi, ma anche fichi, prugne, albicocche, uva passa e datteri, sono ricchi di fibre che migliorano il funzionamento dell’intestino.Contengono inoltre vitamine, zuccheri buoni, proteine e grassi essenziali. Contrastano la pressione ...