Yoko Taro | Il motivo per cui uccidiamo nei videogiochi getta una luce su ciò che

Yoko Taro : "Il motivo per cui uccidiamo nei videogiochi gettano una luce su ciò che non va negli uomini" : Yoko Taro ha sempre qualcosa di interessante da dire, riporta WCCFtech.Come possiamo vedere infatti, in occasione di un'intervista pubblicata su Game Informer, il director nipponica si è espresso in merito alla natura umana delineando un collegamento con la soddisfazione che proviamo nell'uccidere qualcuno nei videogiochi."Vogliamo la pace nel mondo, ma ci piace anche uccidere gli altri nei videogiochi", dichiara Yoko Taro. "penso che per gli ...