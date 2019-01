Troppo rumore in strada? A stabilirlo non è più il giudice

agi

: Non c'è più la selezione naturale. Troppi scarsi. Troppi pagliacci. Troppo rumore attorno al niente. - RealEmisKilla : Non c'è più la selezione naturale. Troppi scarsi. Troppi pagliacci. Troppo rumore attorno al niente. - _mdxiqbal : RT @arjcruz_: fai troppo rumore per essere solo un pensiero - dani_lettrice : @cercavomestessa Solo la Gazzola non mai letto nulla. Troppo 'rumore' e allora ho paura di esserne influenzata. ?? -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Buone notizie per gli amanti della "movida". Una norma contenuta nella legge di Bilancio 2019 e introdotta durante il suo esame al Senato, stabilisce sostanzialmente che i criteri di accettabilità del livello dei rumori dovranno corrispondere a quelli della legge quadro sull'inquinamento acustico, mentre finora si faceva riferimento all'articolo 844 del codice civile che lasciava la valutazione di tale accettabilità alla libera discrezionalità del. In sostanza, si potrà fare "chiasso" nei limiti della legge quadro ossia, non si potranno superare i 55 Leq dalle 6 alle 22 e i 45 Leq dalle 22 alle 6 del mattino, che sono appunto i limiti della legge quadro (la 447 del 1995): non sono di certo alti, ma comunque sono parametri fissati e quindi non legati alla discrezionalità di unLa ...