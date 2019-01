Real Time martedì apre «Il salone delle meraviglie»

Biondo a Junior Bake Off Italia ospite della 1ª puntata del cooking show di Real Time con Katia Follesa : Biondo a Junior Bake Off Italia è l'ospite della 1ª puntata della nuova edizione del cooking show condotto da Katia Follesa che comincerà il 4 gennaio sul canale 31 di Real Time. Il giovane artista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi aiuterà quindi tutti i giovani pasticceri nella Realizzazione di dolci da primo posto, andando a riscoprire la passione per la cucina e per i soufflé al cioccolato che preparava fin da quando era ...

Junior Bake Off Italia : stasera il primo appuntamento su Real Time : Da stasera 4 gennaio al via la quarta edizione del talent culinario di Real Time condotto da Katia Follesa.

Amici 18 - anche quest'anno doppio appuntamento per il daytime - su Real Time e Canale 5 : L'esperimento legato al dayTime di Amici di Maria De Filippi dell'anno scorso deve essere piaciuto in quel di Canale 5, che ha deciso di ripeterlo anche nel 2019. Da lunedì 7 gennaio, infatti, non sarà solo Real Time a mandare in onda una striscia quotidiana di quanto accade nella scuola più famosa d'Italia, ma anche la rete ammiraglia Mediaset.Così, se alle 13:55 su Real Time andrà in onda il consueto appuntamento, i fan del talent show ...

Da lunedì 7 gennaio Amici 18 raddoppia : appuntamenti su Real Time e Canale 5 : Sono quasi terminate le vacanze di Natale per i ragazzi della scuola di Maria De Filippi e Amici 18 raddoppia come ogni anno con gli appuntamenti pomeridiani. A partire da lunedì 7 gennaio, Amici di Maria De Filippi andrà in onda su Real Time (Canale 31 del digitale terrestre) alle ore 13:50 e a su Canale 5 alle ore 16:10, senza dimenticare poi lo speciale del sabato pomeriggio in diretta su Canale 5 dalle ore 14:10. Prima di riprendere il ...

Federico Fashion Style apre Il Salone delle Meraviglie l'8 gennaio su Real Time : Il promo del nuovo programma di Real Time a base di celebrities e sistemi creativi di hair styling, da martedì 8 gennaio alle 22.40 su Real Time (DTT, 31).prosegui la letturaFederico Fashion Style apre Il Salone delle Meraviglie l'8 gennaio su Real Time pubblicato su TVBlog.it 25 dicembre 2018 11:30.

Rivelo su Real Time - Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli ospiti puntata 21 dicembre 2018 (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, saranno Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli gli ospiti della sesta e ultima puntata di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia in onda ogni venerdì alle 23.45.Il primo è lo storico primo tronista di Uomini e donne, da qualche tempo lontano dalla televisione, che ormai frequenta solo per sporadiche ospitate (da tempo si vocifera di un suo possibile approdo nel trono over, per ora non ...

Bake Off - Stelle di Natale : stasera il primo appuntamento dello speciale natalizio su Real Time : I vincitori di tutte le edizioni dello show culinario di Real Time si sfidano in questo speciale di tre puntate a tema natalizio.

Bake Off – Stelle di Natale - da venerdì 14 dicembre su Real Time : Su Real Time, Katia Follesa conduce Bake Off - Stelle di Natale, un'edizione speciale del cooking show composta da tre puntate per celebrare la festa più magica dell'anno

Simpatico e autoironico - Cesare Cremonini incanta AciReale : sul palco è una festa - con un pensiero alle vittime di Ancona : Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, profondo, emozionante, divertente e comico: Cesare Cremonini incanta Acireale nella sua tappa siciliana del CremoniniLIVE Un artista a 360 gradi, un uomo completo, sensibile, Simpatico e autoironico, spassoso e divertente: Cesare Cremonini ha letteralmente incantato Acireale con la sua tappa siciliana del Tour CremoniniLIVE. Il cantante bolognese ha fatto ballare tutto il pubblico ...

Simpatico e autoironico - Cesare Cremonini incanta AciReale : sul palco è una festa - con un pensiero alle vittime di Ancora : Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, profondo, emozionante, divertente e comico: Cesare Cremonini incanta Acireale nella sua tappa siciliana del CremoniniLIVE Un artista a 360 gradi, un uomo completo, sensibile, Simpatico e autoironico, spassoso e divertente: Cesare Cremonini ha letteralmente incantato Acireale con la sua tappa siciliana del Tour CremoniniLIVE. Il cantante bolognese ha fatto ballare tutto il pubblico ...

Rivelo su Real Time - ospiti puntata venerdì 14 dicembre 2018 (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, saranno Luca Marin e Andrea Pinna gli ospiti della quinta puntata di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia in onda ogni venerdì alle 23.45. Il primo è un ex nuotatore italiano (si è ritirato a giugno scorso dall'attività agonistica) che ha alcune partecipazioni televisive all'attivo; infatti, oltre ad una comparsata nella miniserie Come un delfino con Raoul Bova, è stato concorrente dello ...

Bake Off Italia : stasera la finalissima su Real Time : Federico, Irene e Jolanda: chi di loro sarà il vincitore della nuova edizione del cooking show di Benedetta Parodi?

Bake Off Italia – Dolci in Forno 6 - venerdì 7 dicembre la finalissima su Real Time : La finale della sesta stagione di Bake Off Italia - Dolci in Forno va in onda venerdì 7 dicembre in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre)

Cina - il governo controlla in Real Time le auto elettriche : “Almeno 200 produttori hanno detto sì a Pechino” : Se siete in Cina e volete comprare una Tesla, sappiate che i vostri spostamenti saranno monitorati costantemente dal Partito comunista. Secondo Associated Press, la compagnia di Elon Musk rientrerebbe tra le circa duecento aziende automobilistiche presenti oltre Muraglia a trasmettere al governo cinese informazioni sulla posizione delle loro auto in tempo reale. E nella maggior parte dei casi senza che il proprietario sappia nulla. Tra le ...