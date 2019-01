Problemi iliad | impossibile chiamare o inviare SMS | per alcuni anche navigare

Fastidiosi Problemi di copertura Iliad anche nel 2019 : le ultime sulle nuove antenne : Ci sono ancora una volta segnali poco incoraggianti nel percorso che dovrebbe assicurare nel giro di qualche mese una migliore copertura Iliad. Come noto a tutti, l'obiettivo dell'operatore è quello di acquisire una certa indipendenza con il trascorrere dei mesi, svincolandosi dalla Rete Wind Tre attraverso l'installazione di nuove antenne. Purtroppo, il 2019 sembra essere iniziato sulla stessa falsariga del 2018, stando a quanto abbiamo avuto ...

Vacanze all’estero con Problemi iliad Italia per la connessione dati? Cambio APN e altre dritte : Tempo di Vacanze all'estero durante le feste e purtroppo anche di problemi Iliad Italia riscontrati in vicini paesi europei come l'Austria, la Germania, la Francia, la Spagna. Così come capitato nel periodo estivo, ancora oggi non sono pochi coloro che, recandosi fuori dai nostri confini ,devono vedersela con l'impossibilità di navigare in internet con il proprio smartphone. Proprio qualche mese fa, avevamo già esaminato l'assistenza dedicata ...

Tra i timori sulla copertura Iliad a Capodanno e Problemi recenti : la situazione in Italia : Continua a tenere banco in Italia la questione relativa alla copertura Iliad, considerando il fatto che durante il periodo natalizio, con l'inevitabile aumento del traffico voce e dati per lo scambio di auguri, pare ci siano stati non pochi disservizi sotto questo punto di vista. Il prossimo 1 gennaio l'operatore francese, così come i suoi principali competitors Italiani, dovranno fare i conti con alcune novità importanti per quanto concerne la ...

iliad : i Problemi al 4G e alle chiamate fa perdere clienti : Il quarto operatore mobile in Italia, iliad, ha ormai da tempo problemi di ricezione del segnale 4G. Tantissime le lamentele sui social network dell’azienda francese e in tanti affermano di aver cambiato operatore con le [...] L'articolo iliad: i problemi al 4G e alle chiamate fa perdere clienti è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

7 mesi con Iliad Italia : almeno 3 Problemi e mancanze sulle quali l’operatore dovrà lavorare nel 2019 : Ultimi giorni del 2018, il momento ideale per tirare le somme su Iliad Italia: i problemi al lancio dell'operatore a fine maggio scorso non sono stati proprio pochi e tutt'ora, giunti a fine dicembre e sulla base dell'esperienza personale maturata con un numero Iliad, almeno tre aspetti vanno messi in evidenza perché niente affatto idilliaci. Si parte dalla questione più calda di tutte per Iliad Italia, la copertura. Inutile negare che ...

Nuovi Problemi per Iliad con l’installazione delle sue antenne : Iliad da mesi sta rinforzando la propria infrastruttura nel nostro Paese ma non senza andare incontro a qualche problema. Ecco gli ultimi della serie L'articolo Nuovi problemi per Iliad con l’installazione delle sue antenne proviene da TuttoAndroid.

Da affrontare al meglio alcuni Problemi iliad con le SIM per evitare costi aggiuntivi : Da circa sei mesi c'è un nuovo operatore in Italia e come si poteva facilmente immaginare in questo periodo non mancano certo i problemi Iliad. Al dì là dei discorsi inerenti la copertura, con la compagnia telefonica che sta facendo tutto il possibile per provare a dire la sua in un mercato estremamente competitivo, oggi 10 dicembre ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un problema specifico. Ottenendo tutte le informazioni del caso ...

Problemi iliad di ora sbagliata : rimedio efficace ed altri dettagli : Se siete clienti del nuovo gestore francese ed avete uno smartphone Android potreste aver riscontrato Problemi Iliad di ora sbagliata del vostro device, con relative segnalazioni errate (un'ora indietro rispetto alla norma). Il fenomeno si verifica in particolar modo quando c'è impostata a bordo la modalità 'data e ore automatiche', cosa che induce il dispositivo a recuperare le informazioni occorrenti dalla rete di riferimento (in questo caso ...

Iliad ha perso l’orologio : Problemi di orario automatico per molti utenti : State avendo problemi con l'orario del vostro smartphone e avete una SIM Iliad? Il problema è legato proprio all'operatore: ecco come fare per arginare temporaneamente la questione. L'articolo Iliad ha perso l’orologio: problemi di orario automatico per molti utenti proviene da TuttoAndroid.