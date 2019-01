Paola Perego | caos in Rai | salta la presentazione di Superbrain | Presta contro Freccero

Retroscena Blogo : Superbrain - annullata conferenza stampa con Paola Perego - ecco perché : Si sarebbe dovuta tenere martedì prossimo presso gli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi, in via Ettore Romagnoli, a Roma, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Superbrain condotta da Paola Perego. Ed invece, pochi minuti fa, la Rai ha comunicato l'annullamento dell'incontro con i giornalisti. Secondo quanto apprende Blogo, la decisione di Viale Mazzini sarebbe legata non soltanto (e non tanto) ai tempi ...

Superbrain al via con Paola Perego : anticipazioni prima puntata : Superbrain – Le supermenti: Paola Perego affiancata da un attore. anticipazioni 11 gennaio Tornerà venerdì 11 gennaio in prima serata su Rai1 Superbrain, il programma di grande successo condotto da Paola Perego, quest’anno giunto alla sua quarta edizione. Dopo gli eccellenti ascolti delle prime due edizioni, andate in onda nel periodo natalizio alcuni anni fa, lo show dedicato alle menti geniali è tornato in onda, lo ricordiamo, a ...

Guerra tra le reti Rai : "The Good Doctor" contro Paola Perego : Rai due diventerà, come ampiamente spiegato da Carlo Freccero, una rete di informazione che si dedicherà alla notizia e agli approfondimenti in maniera completamente diversa. La rete avrà una nuova ...

Superbrain su Rai 1 con Paola Perego : quando inizia e anticipazioni : Paola Perego, Superbrain: in arrivo la quarta edizione del game show Superbrain, talent show con protagonisti dodici persone dalle capacità mentali fuori dal comune, torna in grande stile nel gennaio del 2019 con la quarta edizione. Il quiz vedrà al timone ancora una volta la conduzione di Paola Perego, dopo i successi d’ascolti riscontrati nelle […] L'articolo Superbrain su Rai 1 con Paola Perego: quando inizia e anticipazioni ...

Paola Perego al vetriolo su Michelle Hunziker : "È fredda come un gelato" : Paola Perego senza peli sulla lingua intervistata dalla tv albanese nella trasmissione "Dance with me Albania", condotta da Alketa Vejsiu. La Perego ha parlato di alcune colleghe italiane: Raffaella Carrà è stata definita "un'icona", mentre "bravissima" è stato l'aggettivo assegnato a Maria De Filippi? e "fantastica" quello per Simona Ventura.Ma i complimenti non sono stati riservati a tutte. "Cosa penso di Michelle ...

Paola Perego : «La Talpa? In Italia non me la fanno (ri)fare». E si propone all’Albania : La pupa e il secchioneMusic FarmChi vuol essere milionario?La TalpaLa FattoriaPortobelloLa Tv delle RagazzeLa Ruota della FortunaSarabandaKaraokeScommettiamo che?FuroreLa CorridaNessun La Talpa, nessun ritorno alla conduzione. Paola Perego, ospite in Albania di Dance with me, ha messo a tacere ogni voce di revival. «In Italia, non me la fanno fare», ha spiegato la presentatrice. https://www.instagram.com/p/Brip8jCA1ZI/ «Possiamo venire qui a ...

Paola Perego : "Michelle Hunziker fredda - non mi piace il genere tv di Barbara d'Urso" (video) : Paola Perego sta per tornare in tv per la nuova edizione di Superbrain in prima serata su Rai 1 ma prima di rivederla sui nostri schermi (come abbiamo avuto modo di raccontarvi su TvBlog) è stata ospitata nella versione Albanese del Dance with me sull'emittente TvKLAN, talent show in cui ritroviamo una vecchia conoscenza come Kledi Kadiu nel ruolo di giudice.La conduttrice fa il suo maestoso ingresso in studio come una vera star accolta ...

