Lui la respinge | lei gli invia 159mila messaggi con minacce | “Farò il sushi con i tuoi

fanpage

: RT @MIFAMODA: Annotazione: Il 2018 sarà ricordato principalmente per 3 cose. A: Scudetto smarrito in Hotel di Firenze B: Mirabelli/Milan ke… - frasolojuve81 : RT @MIFAMODA: Annotazione: Il 2018 sarà ricordato principalmente per 3 cose. A: Scudetto smarrito in Hotel di Firenze B: Mirabelli/Milan ke… - GADYA29864391 : RT @MIFAMODA: Annotazione: Il 2018 sarà ricordato principalmente per 3 cose. A: Scudetto smarrito in Hotel di Firenze B: Mirabelli/Milan ke… - ValerioIafrate : @_firepunch No. Perché in un’epoca nella quale la violenza è il linguaggio preferito da molti, lui la respinge. E io mi alzo in piedi. -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dopo che l'uomo dei suoi sogni, conosciuto su un sito di appuntamenti, l'ha respinta, la 31enne Jacquelyn Ades gli hatosms condi ogni tipo. "Preparerò ilcon ireni e userò le ossa delle tue mani come bacchette", si legge in uno dei. Arrestata per stalking, a febbraio partirà il processo a suo carico.