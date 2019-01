Le chiamate Skype bypassavano il blocco degli smartphone Android

Skype : le chiamate ora sono supportate su Alexa : Dopo l’annuncio del mese scorso, Microsoft annucia ufficialmente il supporto alle chiamate Skype su Alexa! Il supporto riguarda tutti i dispositivi Alexa ed è disponibile su oltre 150 nazioni. Per settare il proprio account sarà necessario recarsi in Impostazioni > Comunicazioni > Skype e collegare il proprio account Skype effettuando l’accesso. Ecco come effettuare la richiesta di chiamata: “Alexa, chiama papà su ...