Foggia | 72enne prende a bastonate la moglie che rifiuta un rapporto sessuale

(Di sabato 5 gennaio 2019)- Maltrattamenti in famiglia e violenza. Con queste accuse e con l'ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale del capoluogo della Capitanata, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto undi Orta Nova. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti episodi di aggressioni, pretendeva di avere rapporti intimi con la donna con la quale era coniugato da più di dieci anni, anche quando quest'ultima non lo desiderava.La maltrattata era costretta a soddisfare i desideri del marito e ogni suo eventuale rifiuto veniva accolto con calci, schiaffi e spintoni. L'anziano soleva utilizzare un bastone per picchiare lae la riduceva al silenzio minacciandola ripetutamente di morte. Dopo l'ultimo episodio di violenza, la donna in preda al panico e alla disperazione, si è rifugiata a casa di un'amica ed è stata proprio quest'ultima a ...