Di Maio rilancia | ' Accoglieremo quei profughi di Malta Ma Salvini glissa

Sea Watch 3 - Salvini "porti chiusi ai migranti"/ Di Maio-Conte rilanciano "Italia prenda donne e bambini" : Sea Watch 3, Di Maio 'Malta li faccia sbarcare, donne e bambini li prendiamo noi in Italia'. Salvini 'no ricatti, non cambio idea. Porti chiusi'

Salvini boccia l’ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Di Maio rilancia sul reddito : 'Stiamo stampando 6 milioni di tessere' : Il vicepremier pentastellato ha anche precisato che le card, tipo bancomat, saranno inviate direttamente a casa a chi avrà i requisti richiesti dopo essersi registrati su un apposito sito internet -