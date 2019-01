Carabinieri | concorso per 536 Allievi Marescialli 

Furnari - ME - : i Carabinieri arrestano due cugini per tentata estorsione in concorso : Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Furnari hanno arrestato, in flagranza di reato, due cugini: M.A., 30enne di Furnari e M.A., 24enne di Messina, per tentata estorsione in concorso ...