Butta via le coperte a un clochard Bufera sul vicesindaco di Trieste 

Il vicesindaco di Trieste si è vantato di aver Buttato via le coperte di un senzatetto straniero : Paolo Polidori, della Lega, lo ha scritto ieri su Facebook, e rivendica di averlo fatto per il «decoro» della città

Pennestrì : «Il Rugby Como ha Buttato via troppe partite» : La sconfitta di misura a Bergamo, ha mandato in archivio il girone d'andata del campionato di serie C2 di Rugby. Il Como ha chiuso con 12 punti, in terz'ultima posizione, precedendo - con ovvia ...

Troppo buono per essere Buttato via : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

L'Inter si Butta via - finisce pari : Doveva essere la serata dei sogni, magari della rinascita, è finita invece nel mesto silenzio dei 63 mila di San Siro. Cala il sipario sull'avventura in Champions League delL'Inter. Contro il Psv ...

Cagliari-Roma 2-2. I giallorossi in 10 minuti di follia Buttano via 3 punti : Rocambolesco pareggio a Cagliari. La Roma getta via tre punti. Ancora uno stop incredibile ed inatteso. La Roma alla Sardegna

Genova - viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori : “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo : “Buttati in strada” : Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto Sicurezza, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e gli Operatori cercano le parole per spiegare ai Richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla ...

Rivian R1T - DeButta il pick-up elettrico - aspettando la Suv R1S : La startup americana Rivian ha diffuso le prime immagini ufficiali del pick-up R1T. Si tratta di un veicolo ad alimentazione esclusivamente elettrica che sarà proposto sul mercato a partire da 61.500 dollari (al netto degli incentivi), con consegne previste a partire dalla fine del 2020. Le prenotazioni, con deposito di 1.000 dollari, sono già aperte. L'R1T sarà presentato ufficialmente al Salone di Los Angeles, dove la Rivian svelerà anche ...

Google One deButta in Italia. E arriva fino a 30TB di archiviazione su cloud : Viviamo in un’epoca in cui i contenuti digitali rappresentano un’importanza notevole, e tra la qualità sempre crescente della qualità di contenuti come video e foto, è inevitabile che aumenti anche la necessità di spazio per l’archiviazione dei dati. Una scelta utile può essere quella di affidarsi a dispositivi di archiviazione come chiavette USB e hard disk. Non è detto, tuttavia, che si possa avere sempre accesso al supporto ...

Motoscafo Ducati - Dovizioso perfetto nel ‘mare’ di Valencia : Valentino Rossi si Butta via nel finale : Il pilota della Ducati vince una gara pazzesca divisa in due a causa delle pessime condizioni atmosferiche, Rins e Pol Espargaro completano il podio. Cade Valentino Rossi nel finale Una gara divisa in due, un Gp del Valencia pazzesco vince da un perfetto Andrea Dovizioso, che chiude alla grande una stagione che avrebbe potuto regalargli molte più soddisfazioni. AFP/LaPresse Pioggia torrenziale in Spagna, cadono molti piloti nei primi ...

Inter - al top solo nei big match : con le piccole si Butta via : L'Inter continua a perdere punti pesanti in classifica contro le squadre alla portata, quelle di medio se non addirittura basso livello. I nove punti di distanza in classifica dalla Juventus sono ...

Lamela in esclusiva a Sky : 'A San Siro l'abbiamo Buttata via in 10 minuti - proveremo a battere l'Inter' : Intervistato in esclusiva da Sky Sport , Erik Lamela ha affrontato diversi temi: dal suo momento personale al match perso contro i nerazzurri a San Siro, fino alla prossima gara di Champions , ...