Roma | arrestato un 34enne per l' aggressione all' arbitro in Promozione

Picchiò arbitro - arrestato 34enne Romano : 13.21 E' stato individuato e arrestato dai Carabinieri il presunto responsabile dell'aggressione ai danni di un arbitro di calcio, nel novembre scorso a San Basilio, periferia romana. E' ai domiciliari, mentre si cerca di rintracciare il secondo aggressore. Una partita del campionato di Promozione, nervosisimo in campo e sugli spalti: i padroni di casa subiscono due espulsioni e perdono il match. A fine partita scatta l'aggressione: 2 schiaffi ...

Roma : Pugno a coetano per rubargli smartphone - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Il malvivente ha avvicinato alle spalle, in un angolo buio in via Turati, un 23enne, originario della Repubblica Dominicana, e lo ha colpito al volto con un violento Pugno per poi rapinarlo dello smartphone di ultima ...

Roma : pusher 18enne con droga negli slip - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un cittadino egiziano di 18anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via del Porto Fluviale, i Carabinieri hanno notato il giovane, che si avvicinava ad un gruppo di giovani, in atteggiamento sospetto e, alla vista della pattuglia ha cambiato repentinamente direzione. I militari insospettiti, lo hanno avvicinato e ...

Roma - picchiava la moglie e la minacciava : «Ti do fuoco». Arrestato marito violento : «Se vai dall?avvocato ti do fuoco», poi compra una tanica di benzina che tiene nascosta nel portabagagli dell?auto. E ancora: «Tu lasci questa casa solo in...

Roma - picchiava e minacciava da anni la moglie che voleva lasciarlo : arrestato 45enne : Con l’intervento degli agenti è finito l’incubo per una donna di 38 anni, residente in zona Romanina nella Capitale, vittima di violenze domestiche che continuavano da anni. Infatti, l’uomo che aveva incontrato nel 2003 e sposato nel 2013 si era trasformato nel tempo, diventando aggressivo e minaccioso con lei, anche davanti ai quattro figli che avevano avuto. Una convivenza forzata che poteva finire in modo tragico, ma che la vittima ha deciso ...

Roma - arrestato stalker. Perseguitava la ex fidanzata : Non si rassegna alla fine della relazione e perseguita l'ex fidanzata per convincerla a ricominciare la storia: a Roma è stato arrestato per stalking un uomo di 38 anni del quartiere Prati. Quando ha ...

Roma : alla Borghesiana trovato 1 - 3 Kg di cocaina - arrestato 44enne : Roma – Quando e’ stato fermato per un controllo su via Avola, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino l’uomo, alquanto agitato, ha cercato con la mano destra di nascondere qualcosa nello spazio tra la leva del freno a mano ed il sedile del conducente. Gesto non passato inosservato ai poliziotti: l’uomo nascondeva alcuni grammi di cocaina e, nella tasca dei pantaloni aveva 450 euro in ...

Roma - morto un bimbo circonciso in casa : arrestato l'autore dell'intervento : Una pratica religiosa, una circoncisione rituale su due gemelli di origine nigeriana di due anni, finita in tragedia: uno morto per un emorragia, l altro ricoverato in gravi condizioni nell ospedale ...

Roma : rapina ed evasione - uomo arrestato 2 volte in 2 mesi : Roma – Un’indagine condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia in collaborazione con i commissariati Esposizione e Spinaceto e del Reparto Prevenzione Crimine, ha portato un giovane cittadino albanese ad essere arrestato per ben due volte nel giro di due mesi, prima per il reato di rapina e poi per quello di evasione. La storia e’ iniziata nell’ottobre scorso. Una ragazza, mentre stava ...

Roma : violenze e minacce per riavere soldi dati in prestito - arrestato strozzino : Roma – Estorsione, usura ed esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria: questi i reati di cui dovra’ rispondere un 60enne Romano. Una minuziosa attivita’ di indagine svolta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle ha consentito di far emergere una situazione che opprimeva alcuni commercianti del quartiere “Torresina”, che per far fronte alle loro esigenze aziendali erano ricorsi ...

Roma - lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire/ Arrestato 25enne : era fuggito dopo aggressione : Roma, lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire: Arrestato 25enne, era fuggito dopo aggressione choc. Le ultime notizie

Roma : trascina compagnia incinta e la lancia per scale - arrestato : Roma – Ancora due diversi episodi per maltrattamenti in famiglia a Roma. Sono stati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Prenestino ad intervenire ieri mattina in via delle Acacie per una segnalazione di lite in famiglia. Su posto, i poliziotti hanno trovato una donna in stato di gravidanza, che lamentava dei dolori alla testa e presentava numerose ecchimosi al viso. La giovane ha dichiarato che il compagno, dopo averla ...