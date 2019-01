Reddito cittadinanza e Autonomia | maggioranza torna a litigare

Di Maio : 'Reddito cittadinanza anche a stranieri lungo soggiornanti' : Due sono i temi che hanno fatto a lungo discutere per più della metà dell'anno scorso e che, ancora nell'anno nuovo appena iniziato, non accennano a vedere le polemiche attorno a loro scemare. Facciamo riferimento al reddito di cittadinanza e al tema pensioni. L'attuale governo in carica ha lungamente lavorato per raggiungere gli obiettivi che si è posto, anche se si resta in attesa per il maxi decreto che dovrebbe vedere la luce nella prima ...

Quota100 e Reddito di cittadinanza : prevista pioggia di richieste - l'Inps si prepara : Dopo un braccio di ferro tra il leader leghista Matteo Salvini e il leader del M5S Luigi Di Maio che ipotizzava l'estensione del Reddito di cittadinanza anche agli stranieri in Italia da più di cinque anni, il presidente pentastellato rassicura: 'sarà per soli italiani'. In attesa dei decreti ufficiali su Reddito di cittadinanza e quota 100, che fanno parte del programma politico dei pentastellati, ci pensa il sottosegretario al Lavoro Claudio ...

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranieri. Di Maio : Da febbraio pensione minima a 780 : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

M5s tratta con la Lega : l'ultima proposta Reddito di cittadinanza a stranieri che vivono in Italia da dieci anni : Prima gli Italiani anche per il reddito di cittadinanza. Nel lungo braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Lega una soluzione, almeno per il momento, al netto di modifiche perché ancora una data ufficiale non c'è, sarebbe stata trovata. L'idea è di dare il reddito agli stranieri residenti nel nostro Paese da 10 anni e non da cinque come previsto in quella bozza che tanto ha fatto arrabbiare gli esponenti del ...

Reddito di cittadinanza : il varo dovrebbe arrivare subito dopo il 6 gennaio : Il Reddito di cittadinanza sta per entrare nel nostro ordinamento. Ormai definita la dotazione per la misura in manovra finanziaria, cioè 7,1 miliardi per il primo anno di applicazione della misura si può già ipotizzare il meccanismo con il quale il governo metterà in atto l’operazione. Secondo un articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore, nella sua versione digitale sul web, adesso si deve trovare una quadratura tra Stato e Regioni per permettere ...

Reddito di cittadinanza - ecco cosa fare per ottenere l'assegno : domande da marzo : In manovra è stato finalmente superato lo scoglio dei fondi necessari a finanziare il Reddito di cittadinanza : 7,1 miliardi di euro complessivi per il 2019 è la cifra stabilita. Resta aperta, però, ...

Reddito cittadinanza - sembra Rei ma assegno è più alto : Un Reddito annuo inferiore a 6.000 euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: il Reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per il Rei, ...

Reddito di cittadinanza : ecco le 10 tappe per avere l'assegno : Il timing contenuto nell'ultima bozza elaborata dai tecnici del ministero del Lavoro, coordinati da Pasquale Tridico, economia del lavoro, Università Roma Tre, prevede un percorso riassumibile in ...

Speciale manovra/4 - Sul Reddito di cittadinanza resta lo scoglio delle Regioni : La bozza del decreto. Dal 1° marzo i circa 5 milioni di potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito potranno presentare una domanda a Poste italiane. Dopo l’ok dell’Inps, ad aprile la card con il sussidio. Manca ancora l’accordo con i governatori sulla distribuzione dei 4mila «navigator»...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». Ma nella bozza si dice altro Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni