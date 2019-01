Levante-Girona 2-2

Pronostico Levante vs Girona - La Liga 4-1-2019 e Analisi : La Liga, 18^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Girona, venerdì 4 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Girona, venerdì 4 gennaio. Al ”Estadi Ciutat de València” sfida tra Levante e Girona nell’anticipo del diciottesimo turno di Primera Division. Entrambe appaiate a quota 22, sono alla ricerca della vittoria dopo alcuni turni deludenti. Male il Levante che non vince da tre turni come il Girona ...