Jennifer Aniston | la vacanza con amici vip | da Sandra Bullock a Jimmy Kimmel

Jennifer Aniston : “Un ritorno di Friends? È impossibile ed ora vi spiego il perché” : È una carriera in ascesa quella di Jennifer Aniston, sulla cresta dell"onda grazie alla sit-com "Friends" che a più di 10 anni dalla fine, è ancora una fra le serie tv più amate dal pubblico. In una recente intervista, l"attrice torna a parlare di Friends e della possibilità di un revival che, secondo alcuni rumor, farebbe molto felici i fan storici.Intervenuta al programma di James Corden, il The Late Late Show, per presentare "Dumplin" il ...

Jennifer Aniston : “Non ho una vita sui social e non ce l’avrò mai. Vi spiego perché” : Se si prova a cercare il profilo di Jennifer Aniston su Instagram, Facebook o Twitter non si trova nulla. No, non è perché hanno hackerato il profilo dell’attrice ma semplicemente perché proprio non esiste. E mai esisterà. Il motivo è stato spiegato dalla stessa Aniston in un’intervista a Elle Usa: “Ho bisogno di avere un mio piccolo cerchio santo“, ha detto la 49enne star di Hollywood. Questa cosa, oltre che con la ...

Jennifer Aniston ha spiegato perché non è sui social - e perché non li userà mai - : Ma se per qualcuna che non usa i social, ti sembra sospetto che sappia cos'è Boomerang, Jennifer Aniston ha spiegato che non vuole " restare fuori da quello che succede nel mondo " e perciò si ...

Jennifer Aniston dichiara a Vanity Fair : 'I miei matrimoni sono stati di successo' : Nonostante Jennifer Aniston sembra sia ancora innamorata di Brad Pitt, non è affatto intenzionata a ritornare con lui ma in cuor suo lo amerà per tutta la vita. La loro storia d’amore Entrambi belli, giovani e famosi hanno riempito i giornali di gossip di tutto il mondo facendoci sognare ad occhi aperti perché erano la coppia perfetta, ma la perfezione si sa non è di questo mondo. Quest'ultimi si conobbero durante le riprese del famoso telefilm ...

Jennifer Aniston : "I miei matrimoni finiti? Li considero un successo. Non vorrei mai restare chiusa in una situazione per paura" : "I miei matrimoni falliti? In realtà li considero un successo". Non ha dubbi Jennifer Aniston riguardo le sue due storie d'amore finite con Brad Pitt, prima, e Justin Theroux, poi. In un'intervista a Elle, infatti, l'attrice di Friends rigetta con forza l'etichetta che le è stata attaccata di "donna che non sa tenersi gli uomini" e rivendica di diritto il suo pensiero."Non sento un vuoto. Davvero, no. I miei matrimoni, secondo la ...

Jennifer Aniston e i falliti matrimoni : 'sono stati felici' : 5 anni di nozze con Brad Pitt, che la abbandonò per Angelina Jolie, e a seguire due anni di nozze con Justin Theroux, salutato nel 2017.Due matrimoni falliti alle spalle per Jennifer Aniston, tornata a parlarne dalle pagine di Elle. L'ex diva di Friends, oggi 49enne, non ha infatti rimpianti.prosegui la letturaJennifer Aniston e i falliti matrimoni: 'sono stati felici' pubblicato su Gossipblog.it 08 dicembre 2018 14:08.

Jennifer Aniston e quel pettegolezzo su Johnny Depp : In rete serpeggia un rumor molto interessante che riguarda Jennifer Aniston , ex di Brad Bitt e Justin Theroux ed ex Rachel Green della serie Friends. Secondo il tabloid 'Globe', l'attrice avrebbe ...