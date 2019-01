Il 2019 sarà l’anno di Xbox One? Microsoft pronta a sorprendere

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : chi sarà la regina tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova? : Chi sarà la “regina della neve”? Chi, quindi, si aggiudicherà lo slalom di Zagabria soprannominato proprio “Snow Queen Trophy”? Sulla carta lo speciale sulle nevi croate sembra un discorso a due tra la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, e la slovacca Petra Vlhova, vincitrice del City Event di Oslo. La statunitense sta facendo segnare record su record, con 1114 punti già in cascina nella graduatoria generale, ...

Fideuram : 'Nel 2019 i rendimenti dei portafogli saranno migliori' : 3, L'evoluzione della politica monetaria USA, la Fed continuerà ad alzare i tassi di interesse o segnalerà una pausa?,. Nonostante le recenti aperture, la questione tariffaria tra USA e Cina rimane ...

Ecco quali saranno i trend benessere del 2019 : Less is moreCBD ingrediente cultoSneaker iper performantiLatte d'avena mon amourIspirazione hi-techFocus ormoniOgni taglia è okCavolfiore-maniaAllenamento anti stressCure intimeGli appassionati di benessere lo sanno già: come ogni fine dell’anno, Ecco che oltre agli oroscopi arrivano le previsioni di quelle che saranno le tendenze più calde in materia di wellness, sport, nutrizione e salute. E infatti la rivista “Well and ...

Borse : il 2019 non sarà facile. Dove investire e su quali azioni : A detta degli analisti diversi sono i fattori che hanno alimentato il sell-off del mese scorso, spiegando che i mercati si stanno comportando come se l'economia a stelle e strisce stesse già entrando ...

Nintendo Switch sarà la console più venduta del 2019 : Dopo un esordio alle spalle di PlayStation 4 e Xbox One e un 2018 caratterizzato da risultati per certi versi sorprenenti, il 2019 potrebbe essere l’anno di Nintendo Switch. Secondo diversi osservatori la console della casa giapponese nell’anno appena inaugurato potrebbe finalmente conquistare il trono di macchina da gioco più venduta in assoluto, superando l’avversaria di Microsoft e soprattutto quella di Sony, con la quale ...

Auto - saranno in strada nel 2019 : ecco i 17 modelli più attesi : Anno nuovo, Auto nuova? E' quello che si augurano i costruttori che hanno in programma di presentare un centinaio di vetture fra novità assolute e aggiornamenti in corso d'opera. Confermata anche per ...

Tiziano Ferro verso il nuovo album di inediti : “Il 2019 sarà nostro” : Tiziano Ferro verso il nuovo album: sui social, l'artista aggiorna i fan sui lavori in studio di registrazione per quel progetto atteso nel periodo autunnale. Il nuovo disco di Tiziano Ferro verrà rilasciato nel mese di novembre e al momento è in fase di lavorazione in studio. Ad aggiornare periodicamente i fan sul proseguimento dei lavori è lo stesso cantante attraverso una ritrovata passione per i social network. Dopo l'annuncio della ...

Scuola - il 2019 sarà l’anno dei concorsi : ecco quali : Il 2019 sarà l’anno dei concorsi per il mondo della Scuola. Lo ha sottolineato l’agenzia di informazione Ansa, menzionando le diverse procedure concorsuali che interesseranno migliaia e migliaia di docenti (e non) durante l’anno solare appena iniziato. Il 2019 sarà un anno di concorsi Nei giorni scorsi è stata avviata la procedura per la selezione atta al reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi ...

Free to play - Fortnite e battle royale : saranno le parole chiave del 2019? - editoriale : Non giriamoci intorno: Fortnite è stato il gioco cardine del 2018. Non è passato giorno senza che ne parlassimo e ogni nuova piattaforma sulla quale è stato pubblicato ha raggiunto un nuovo pubblico.I dati parlano chiaro: 200 milioni di utenti registrati, ed erano 125 milioni a giugno. Fortnite è stato il cardine dell'anno non soltanto per l'impatto che ha avuto su Epic Games (trasformandola completamente e portandola a valere oltre 15 miliardi ...

Verdi - il 2019 sarà davvero l’anno della svolta. Anche per gli ecologisti italiani : Facendo zapping tra i vari discorsi e pronunciamenti di fine anno dei grandi e semigrandi europei, e confrontandolo con quello, peraltro molto bello e diretto, di Sergio Mattarella, c’è un dato che balza agli occhi. Nell’anno più caldo di sempre, in cui dati, scienza, evidenza empirica ci dicono esattamente cosa potrebbe succedere se non agiamo, ma Anche come è possibile farlo adesso in modo efficace e sostenibile, il Presidente parla di mille ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Oestberg batte Nepryaeva in volata nella mass start di Oberstdorf! Sara Pellegrini è trentesima : Tutto secondo previsioni a Oberstdorf: nella 10 km tc mass start del Tour de Ski si impone la norvegese Ingvild Oestberg, che prende anche il comando della classifica della gara a tappe. Battuta in volata la russa Natalia Nepryaeva. Coglie un punto Sara Pellegrini, 30ma, mentre finisce 39ma Caterina Ganz. L’abbondante nevicata rende la pista più lenta del previsto ed allo start prova a fare l’andatura la finlandese Krista Parmakoski, ...