Eurozona - l'inflazione si allontana ancora dal target BCE : Attesa in forte contrazione l'inflazione in Eurozona, che dovrebbe alllontanarsi dal target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati preliminari dell' ...

La BCE conferma politica accomodante dopo fine QE. Taglia stime PIL e Inflazione Eurozona : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea rimane "pronto ad aggiustare come appropriato" le sue misure in qualunque momento e ritiene necessario uno "stimolo monetario significativo". Lo ha ...

Eurozona - inflazione in frenata a disoccupati stabili a novembre : L'inflazione in Eurozona conferma un rallentamento a novembre , compatibile con il rallentamento economico in atto nel Vecchio Continente, mentre il mercato del lavoro conferma un tasso di ...

Draghi fa riferimento a possibile rallentamento inflazione Eurozona : Nel discorso proferito da Francoforte allo European Banking Congress, il numero uno della Bce Mario Draghi ha fatto riferimento a un possibile rallentamento dell'inflazione nell'area euro.