È successo in TV – 4 gennaio 2016 | debutta Take me Out

(Di venerdì 4 gennaio 2019)E' il 4quando Real Time sceglie di dare una scossa al suo access prime time, come? Con un gioco singolare, dal titolome out - Esci con me. Il programma proviene direttamente dall'Australia: è un format chiamaton Out. In Italia è condotto da Gabriele Corsi (alla sua prima esperienza da conduttore in solitaria) e mette al centro un ragazzo single in cerca d'amore.Il protagonista deve fare colpo su un panel di 30 donne presenti in studio, da convincere prova dopo prova. Alla fine di ciascuna, le ragazze presenti possono decidere di andar via, ma se alla fine della puntata il 'buon uomo' riuscirà a convincere almeno una di loro a sceglierlo, potranno uscire insieme.in TV – 4me Out pubblicato su TVBlog.it 042019 09:00.