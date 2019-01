Boxe | Manny Pacquiao non si ferma a 40 anni | “Voglio battere Adrien Broner per ko”

oasport

: #boxe Manny Pacquiao a 40 anni è pronto a dare ancora spettacolo sul ring: “Voglio battere Adrien Broner per ko” - OA_Sport : #boxe Manny Pacquiao a 40 anni è pronto a dare ancora spettacolo sul ring: “Voglio battere Adrien Broner per ko” -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) A 40ilr tailandeseè pronto a dare ancora spettacolo sul ring. Il 19 gennaio il campione iridato in otto differenti classi di peso affronterà a Las Vegas il 29enne statunitensecon un chiaro obiettivo: vincere per ko.Queste sono infatti state le sue parole riguardo al match, riportate da Marca: “Non sto facendo un pronostico, ma il mio obiettivo è quelli diper ko. Avevo dimenticato quanto fosse divertente vincere per ko finché non ho sconfitto la scorsa estate Lucas Matthysse per il titolo WBA”.Nonostante l’età,è ancora in perfetta forma come sottolineato dal suo allenatore Justin Fortune: “Nessuno può tenere il suo ritmo, il segreto del suo successo è la dedizione e la resistenza in allenamento. Ha le basi più solide di qualsiasi altro atleta con cui abbia mai lavorato. Le sue gambe possono generare più potenza ...