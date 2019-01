Blastingnews

: Pensioni: decreti con task force su Q100, retroattività sull'Ape social e l'opzione donna - ste_calic : Pensioni: decreti con task force su Q100, retroattività sull'Ape social e l'opzione donna - ste_calic : Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza: nuove polemiche sui decreti - pelias01 : 1/ '...si parla di manutenzione, o meglio di avviamento, della #manovra. Mancano, come è noto, i decreti legge per… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il capitolo della riforma previdenziale passa alla verifica dei fatti dopo l'approvazione in legge di bilancio 2019, ed il governo studia la migliore strategia per avviare i provvedimenti inseriti all'interno del pacchetto, evitando così il caos di eventuali complicazioni normative. D'altra parte, dal primo gennaio di quest'anno hanno ottenuto valore legale gli adeguamenti al parametro dell'aspettativa di vita, con l'aumento generalizzato di cinque mensilità per tutti i requisiti di accesso alla quiescenza pubblica. Un nodo che, secondo le ultime dichiarazioni del sottosegretario Claudio Durigon, sarà sciolto per i lavoratori precoci dando valore alle promesse di flessibilità avanzate negli scorsi mesi.Il decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza in approvazione la prossima settimana Per cercare di fare chiarezza in merito alla situazione occorre, però, partire con ...