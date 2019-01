Paolo Nespoli e il flirt con Oriana Fallaci | Ero militare e la conobbi in Libano

Spazio : a “Kilimangiaro” ospiti il geologo Mario Tozzi e l’astronauta Paolo Nespoli : Domenica 25 novembre il “Kilimangiaro” torna alle 15.30 su Rai3. ospiti speciali di Camila Raznovich l’astronauta Paolo Nespoli, il geologo Mario Tozzi per conoscere le grandi avventure scientifiche e il botanico Stefano Mancuso per scoprire il “wood wide web”, la fitta rete di connessioni tra le piante. In studio ci saranno anche gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger per parlare del cortometraggio realizzato durante la salita ...

“Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria” incontra il cosmonauta Paolo Nespoli : Si terrà venerdì 23 novembre alle ore 15 (ingresso su invito) nella “Sala Fermi” dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Assergi a L’Aquila l’appuntamento con il cosmonauta Paolo Nespoli che che ritirerà il “Premio Scienza Giovani” 2018 e a seguire terrà una lectio magistralis dal titolo “Nello Spazio per la Terra”. La giornata di approfondimento rientra nel programma di incontri “Il Futuro della ...

Spazio - l'astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione : Milano , askanews, - l'astronauta italiano, Paolo Nespoli chiude la sua carriera nell'Agenzia spaziale europea , Esa, andando in pensione il 31 ottobre 2018 dopo 27 anni e 3 missioni aerospaziali: una,...

Spazio - l'ultima conferenza di Paolo Nespoli come astronauta : Bilbao,, askanews, - Ultima giornata come astronauta dell'Esa in attività per l'italiano Paolo Nespoli che a 61 anni, dopo 27 anni e 3 missioni aeropaziali al suo attivo, una sullo Shuttle e due con ...

Paolo Nespoli - l’astronauta italiano più celebre - va in pensione : Il 31° ottobre va in pensione l’astronauta italiano Paolo Nespoli. Nato a Milano il 6 aprile del 1957, laureato in ingegneria, ex-paracadutista, dello spazio dice che gli mancherà «l’assenza di gravità: lassù sei coscienza pura, sei l’anima che guarda». Dal 1° novembre non sarà più un dipendente dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, e dice che gli piacerebbe mettersi a fare l’ingegnere. Dopo aver terminato il liceo ...

