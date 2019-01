Incidenti | Coldiretti | basta vittime da cinghiali | serve piano abbattimento

Lombardia - Coldiretti : 400 Incidenti stradali in 6 anni provocati da cinghiali : Circa 400 gli incidenti stradali provocati dai cinghiali in Lombardia dal 2013 a oggi: lo rende noto Coldiretti, in riferimento all’incidente di questa notte sull’autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlengo, che sarebbe stato provocato da un gruppo di cinghiali ed ha causato la morte di un giovane e il ferimento di una decina di persone. “Con oltre un milione di esemplari diffusi in Italia – rileva Coldiretti regionale – la ...