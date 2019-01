I sindaci contro il “ Decreto sicurezza” : A Palermo, Napoli, Firenze, Reggio Calabria e Parma hanno annunciato che non applicheranno disposizioni che secondo loro servono solo a rendere la vita più difficile agli stranieri

Decreto sicurezza - perché lo stop dei sindaci può mettere in discussione la legge : Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images Dopo la decisione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere l’applicazione di una parte del Decreto sicurezza , la rivolta dei sindaci si estende e tra le file dei contrari al provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini si contano adesso, seppur con sfumature diverse, anche i primi cittadini di Napoli, Firenze e Parma. Il ministro dell’Interno ha annunciato un’azione penale ...

Decreto sicurezza - Salvini : "Pacchia finita anche per i sindaci" | Orlando : non arretro : Sindaci in rivolta contro il Decreto sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza a immigrati col permesso di soggiorno.Il vicepremier: "Il Decreto è firmato da Mattarella, ne risponderete legalmente"