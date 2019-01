ATP Doha – Marco Cecchinato è in semifinale | il tennista azzurro stende Lajovic in due set

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato supera Dusan Lajovic in due set e vola in semifinale! : Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych. Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ...

Cecchinato-Berdych - Semifinale ATP 250 Doha 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta : Marco Cecchinato affronterà Thomas Berdych nella Semifinale del torneo ATP 250 di Doha. Il tennista italiano ha sconfitto Lajovic e si è così guadagnato il diritto di affrontare il forte ceco nel match che spalanca le porte sull’atto conclusivo da giocare poi contro il vincente di Bautista-Djokovic. Il siciliano ha incominciato l’anno solare nel miglior modo possibile e ha già ottenuto un risultato importante sul cemento della ...

ATP Doha – Djokovic fatica ma vola in semifinale - il serbo supera in tre set il georgiano Basilashvili : Il tennista serbo suda le proverbiali sette camicie per accedere in semifinale, dove troverà Bautista Novak Djokovic si qualifica, non senza difficoltà, alle semifinali del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 21 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 56 ...

Tennis - ATP Doha : Wawrinka sconfitto in due set - Bautista Agut vola in semifinale : Tennis, ATP Doha – Stan Wawrinka è stato sconfitto da Bautista Agut in due set, un doppio 6-4 per battere lo svizzero Tennis, ATP Doha: Stan Wawrinka è stato eliminato ai quarti di finale. Bautista Agut lo ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4 che lo proietta dunque alle semifinali dove affronterà il vincente dell’incontro tra Djokovic e Basilashvili. Per Stan Wawrinka un avvio di 2019 tra alti e bassi, ma qualora dovesse ...

Tennis - ATP Doha 2019 : risultati degli ottavi di finale. Djokovic perde un set - avanti Cecchinato : Ultima partita davvero lunghissima e piena di emozioni tra due vecchie stelle del circuito ATP. Si è conclusa da poco la giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda il torneo di Doha: il ceco Berdych ha battuto in tre set dopo due ore e dodici l’iberico Verdasco. avanti ai quarti anche la testa di serie numero 1 Novak Djokovic: un set perso per il serbo che però poi ingrana la marcia giusta con il magiaro Fucsovics. Viva ...

ATP Doha – Brivido Djokovic - poi sorriso : Nole batte Fucsovics in rimonta : Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Doha: il tennista numero 1 al mondo perde il primo set contro Fucsovics ma riesce ad imporsi in rimonta Brivido lungo la schiena di Novak Djokovic impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Doha. Sul cemento qatariota, il numero 1 al mondo si lascia soffiare il primo set (4-6) da Marton Fucsovics (numero 36 ATP) e vede il suo cammino per i quarti complicarsi più del dovuto. Djokovic ...

ATP Doha – Stan Wawrinka accede ai quarti di finale : Jarry sconfitto in 2 set : Stan Wawrinka accede ai quarti di finale dell’ATP di Doha: il tennista svizzero batte il cileno Jarry in due set e prenota la sfida contro Bautista Stan Wawrinka inanella il suo secondo successo consecutivo nel 2019. Il tennista svizzero, impegnato a scalare la classifica ATP dopo i recenti infortuni e attualmente ritornato in posizione numero 66, ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry (n°43 ATP) negli ottavi di finale dell’ATP di Doha. ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Marco Cecchinato ai quarti di finale per forfait dell’argentino Guido Pella : Marco Cecchinato va ai quarti di finale dell’ATP 250 di Doha senza giocare neppure un 15. Il siciliano, vincitore nel match di ieri contro l’ucraino Sergiy Stakhovsky, approfitta del forfait dell’argentino Guido Pella, che si ritira prima di disputare l’incontro di secondo turno del torneo in corso nel Qatar. Cecchinato, in questo modo, guadagna senza sudare i primi quarti di finale nel torneo. È la prima volta nella sua ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Andreas Seppi subito eliminato da Andrey Rublev in due set : Doha non si rivela felice per i colori italiani: dopo Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini, esce di scena anche Andreas Seppi. L’altoatesino, che inizia la nuova stagione da numero 37 del ranking ATP, è stato superato dal russo Andrey Rublev, che ad oggi è numero 68, ma nello scorso febbraio occupava il 31° posto. Il punteggio finale di 7-5 6-1 deriva dal crollo di Seppi nell’ultima fase della partita, durata un’ora e 15 ...