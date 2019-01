Montagna - Turista muore in Valsesia : 21.28 Ritrovato morto un 72enne di Milano disperso da ieri pomeriggio, dopo una passeggiata a monte di Alagna Valsesia verso il rifugio Pastore. A dare l'allarme i parenti che non l' hanno visto rientrare. Il corpo è stato individuato poco lontano dal sentiero in località Alpe Blatte, a quota 1.700 metri. Il corpo non presentava segni di traumi, il decesso potrebbe essere dovuto a un malore, a ipotermia o alla combinazione delle due cause.

Incidenti in Montagna : Turista muore in Valsesia : Ritrovato questa mattina tra le montagne della Valsesia il corpo senza vita di un 72enne di Milano che ieri era scomparso nella zona di Alagna (Vercelli): l’uomo, durante una gita con i familiari verso il rifugio Pastore, aveva deciso di rientrare. Al ritorno i parenti non lo hanno rintracciato ad hanno lanciato l’allarme. Le ricerche sono state condotte nella notte dal Soccorso Alpino e dagli operatori della Guardia di Finanza, e ...

Messico - muore Turista inglese : la sua salma torna in patria senza organi : Era partita per un viaggio nell'America Latina, è tornata a casa cadavere. Non solo è morta giovane in circostanze non chiare, ma le sue spoglie sono state violate. L'inglese Amanda Gill, 41 anni, era in vacanza in Messico quando, in seguito a un malore dovuto al diabete di cui soffriva, è andata all'Hospital de Cos di Città del Messico e non ne è più uscita viva. Le cause del decesso non sarebbero chiare e, quel che è peggio, è che la salma ...

India : parapendio si rompe in volo - pilota muore per salvare la vita del Turista : Il parapendio si è rotto durante un volo in tandem in India, come documentano le terrificanti immagini riprese con il selfie stick dal turista. Nel tentativo di atterrare in sicurezza al suolo e portare in salvo il passeggero, il giovane pilota ha perso la vita. Il turista ha riportato una frattura alla gamba.Continua a leggere

Turista di 55 anni muore mentre fa trekking a Cala Luna : Durante un’escursione uomo è morto a Cala Luna nel Nuorese. La vittima è un Turista di 55 anni, originario della Repubblica

Il quad si ribalta nel deserto. Muore un Turista siciliano : Era un pilota esperto. Sergio Messana, palermitano di 53 anni, amava il quad: con questo mezzo era già stato altre volte in Nord Africa, sfidando le dune del deserto. L'ultimo viaggio però gli è stato fatale. Martedì 20 novembre, Messana non è rientrato dalla consueta escursione. Gli amici lo hanno cercato lungo la traccia nel deserto, e hanno purtroppo ritrovato il suo corpo senza vita.Le cause della morte non sono ancora note e le autorità ...

SZ : Turista coreano muore investito da treno sul Rigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Colpita da fulmine - Turista tedesca muore in Sardegna : Cagliari, 2 nov., AdnKronos, - Tragedia questo pomeriggio a Carloforte, nell'Isola di San Pietro, nel Sulcis. Una turista tedesca di 61 anni, è stata Colpita da un fulmine mentre passeggiava in ...

Colpita da fulmine - Turista tedesca muore in Sardegna : Cagliari, 2 nov. (AdnKronos) - Tragedia questo pomeriggio a Carloforte, nell'Isola di San Pietro, nel Sulcis. Una turista tedesca di 61 anni, è stata Colpita da un fulmine mentre passeggiava in località Nasca, nella parte occidentale dell'isola con il marito e il figlio. Sono stati gli stessi famili