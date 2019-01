Stratosfera si va verso lo Split del VPS

retemeteoamatori

: Meteo: ATMOSFERA impazzita, si rischia un nuovo 1985. SIGNIFICATO e CONSEGUENZE dirette sull'ITALIA In atto un pote… - ANDREA23061971 : Meteo: ATMOSFERA impazzita, si rischia un nuovo 1985. SIGNIFICATO e CONSEGUENZE dirette sull'ITALIA In atto un pote… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Buongiorno a tutti laprosegue quel forte riscaldamento che ne avevamo parlato poco dopo natale, sta portando i suoi effetti nella Troposfera, con effetti significativi sul VP Vortice Polare.Andrea Corigliano ci informa che entro i prossimi 3-4 giorni lo sviluppo di un anticiclone proprio sulla verticale del Polo andrà a rompere in due lobi distinti il Vortice Polare Stratosferico (VPS): quello più intenso e strutturato andrà a posizionarsi sull’Europa.Questa dinamica segna quindi un ulteriore passo in avantila destabilizzazione della trottola ciclonica che caratterizza le alte latitudini nella stagione invernale e quindi, a partire dai piani alti, inizia ad aumentare la probabilità di avere irruzioni di aria gelidale basse latitudini.Ora bisognerà vedere se e come questo segnale si propagherà negli strati più bassi dellae ...