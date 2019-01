Il discorso di fine anno di Mattarella fa il boom | in tv e sui social

Sergio Mattarella - la bufala sul discorso di fine anno del Colle : cosa non torna in quel video : Il discorso di fine anno del 2018 di Sergio Mattarella è stato esaltato come uno dei più incisivi ed emozionanti, per non parlare dei numeri epocali che il Quirinale avrebbe registrato, lasciando ...

Nel suo discorso di fine anno Mattarella si è dimenticato delle donne : La politica si dimentica troppo spesso di queste stragi silenziose che avvengono nelle mure private delle case degli italiani. E quando la donna vittima di violenza trova il coraggio di denunciare ...

Giappone - ultimo discorso di fine anno di Akihito : prego per pace : "prego per la pace - ha continuato - e per la felicità del popolo del nostro paese e del mondo".Qualcuno nella folla ha urlato "grazie", mentre altri hanno cantato il "Kimigayo", l'inno nazionale ...

Il discorso di fine anno sotto al ponte : Il 2018 in Russia si era concluso con l’esplosione di un edificio a Magnitogorsk, città meridionale degli Urali. Una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo causando una decina di morti e altrettanti dispersi. Queste catastrofi fanno infuriare i russi, così era stato con l’incendio nel centro comme

Mattarella - il discorso di fine anno e l'appello contro la violenza : 'Lo sport è un'altra cosa' : Ha chiesto al mondo del calcio e alle autorità di debellare la violenza ma al tempo stesso ha chiesto a tutti noi, alla politica e ai cittadini, di abbandonare i toni da ultras, lo scontro tra ...

Mattarella : boom sui social e oltre 10mln di ascolti in tv per il discorso di fine anno : Quasi un milione di ascoltatori in più rispetto all'anno scorso e boom sui social: il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica ha raccolto quest'anno dieci milioni e 525 mila ...

Alessandra Moretti - il suo discorso di fine anno. Insultata : "Disintegrati" : "Auguri a tutte e tutti. Perché il 2019 riservi il meglio di ciò che desiderate. Alle famiglie, alle imprese, ai giovani e sopratutto alle donne". Alessandra Moretti saluta gli italiani per Capodanno e lo fa pubblicando un video sul suo profilo Twitter. Spalle scoperte completamente e un corpetto ro

Il discorso di fine anno di Mattarella : auguri a tutti - anche agli immigrati. Per il Presidente la sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...

Salvini - discorso di fine anno : 'Mattarella non poteva essere così esplicito - ma...'. Immigrati - la verità : Per Matteo Salvini 20 minuti dal balcone dell'albergo di Bormio dove ha festeggiato il Capodanno con la figlia. Il discorso di fine anno del Capitano, mezz'ora abbondante dopo quelli di Sergio ...

