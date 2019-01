Ginnastica | tutte le nuove seniores | la classe 2002 diventa grande Le Fate azzurre

Ginnastica - Serie A1 2019 : tutte le adesioni e le squadre partecipanti. La Brixia Brescia difende lo scudetto : Sono state comunicate le adesioni alla Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il campionato a squadre che si articolerà in tre tappe tra febbraio e maggio. Al massimo campionato (A1) parteciperanno dodici squadre, proprio come in A2: le adesioni alla data odierna sono praticamente totali (c’è solo un’assenza in cadetteria tra le donne). La Brixia Brescia si presenterà come sempre con tutti i favori del pronostico per difendere lo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Liu sorprende tutte alla trave! L’oro vola in Cina - Simone Biles saluta il pokerissimo : Epilogo a sorpresa nella Finale alla trave dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) tutti si attendevano lo show di Simone Biles che però anche oggi è sembrato lontana dalla sua forma migliore: la Reginetta della Polvere di Magnesio, vincitrice nel concorso generale e al volteggio oltre che con la squadra, ha portato in gara un esercizio dall’elevato D Score (6.2) ma ha perso un collegamento e ha ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Biles stellare - Derwael super - che prove di tutte le big. Il quadro delle qualifiche : Si sono concluse le infinite qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono andati in scena due giorni estremamente appassionanti che hanno delineato il quadro delle varie finaliste. CLICCA QUI PER tutte LE qualifiche ALLE FINALI E LE CLASSIFICHE GARA A SQUADRE: Gli USA hanno dominato letteralmente trascinate da una strepitosa Simone Biles e da Morgan Hurd: ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori può volare in finale? Dita incrociate - tutte le avversarie della domenica : Lara Mori è in lotta per accedere alla Finale di Specialità al corpo libero dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. L’azzurra occupa la quinta posizione virtuale (è sesta in classifica ma una statunitense che le è davanti non va considerata perché già eliminata a causa della regola dei passaporti) e ora si appresta a vivere una domenica di passione visto che devono scendere ancora in pedana ben cinque suddivisioni. La toscana, per ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le partecipanti - le convocate - le qualificate e le rose delle squadre : Ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, parteciperanno più di 500 atleti in rappresentanza di oltre 60 Nazioni. Di seguito il quadro completo di tutte le ginnaste partecipanti e le iscritte, in rigoroso ordine alfabetico e con il relativo Paese di provenienza. CLICCA QUI PER LA LISTA DEI partecipanti AI Mondiali 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - le 6 azzurre per Doha ai raggi X. Tutte le schede di Mori e compagne : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si presenta all’evento con 6 atlete: Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Caterina Careghetti, Sara Ricciardi, Irene Lanza. La rassegna iridata riabbraccerà la prova a squadre che assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Conosciamo meglio le nostre azzurre, analizzandole ai raggi ...